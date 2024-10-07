是非港姐頻性感挽回人氣　咖啡店打卡曬白滑美腿高抄視角極邪惡

現年28歲的梁超怡童星出身，5歲時曾參演電影《無間道》飾演梁朝偉女兒，她於2022年從美國回流返港參加香港小姐，最終贏得季軍暨「最上鏡小姐」正式入行。原本獲無綫力捧的梁超怡，卻因為疑捲入蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角緋聞中而被無綫「收起」，不過近排梁超怡已獲「解封」，繼《濠玩夏水禮》後，最近再在《吃貨橫掃港深珠》上演泳衣放題，令觀眾大飽眼福的同時，也令她挽回不少人氣。

梁超怡節目中上演泳裝放題，觀眾同網民大飽眼福喇！

梁超怡節目中上演泳裝放題，觀眾同網民大飽眼福喇！

梁超怡個子雖小，但身材都幾有料。

應有則有

梁超怡個子雖小，但身材都幾有料，應有則有。鬼妹仔性格的她也不時會在社交平台大派福利，加上姿態撩人，看到網民熱血沸騰。近日，梁超怡又在社交平台分享靚相，相中她化身「Pink BB」到咖啡店打卡，穿上一件白色短身低胸上衣，加一件粉紅色外套，下身陪襯黑色超短裙，大騷白滑美腿。

梁超怡去咖啡店打卡。（IG@chiuyiileung）

大曬白滑長腿。（IG@chiuyiileung）

樣子甜美。（IG@chiuyiileung）

梁超怡還親身向大家展示「角度的重要性」，其中一張相，她俯身向前做出可愛樣子；而另一張則高抄大騷事業線，盡展性感身材。大批網民心心眼：「好靚好可愛」、「粉紅的吃貨」、「You’re amazing 女神勁靚，甜美達人」、「妳是最甜美的可人兒」、「心目中冠軍」，可見她深受網民喜愛。

梁超怡俯身向前做出可愛樣子。（IG@chiuyiileung）

高抄邪惡視角。（IG@chiuyiileung）

定力少點都不行。（IG@chiuyiileung）