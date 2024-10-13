《愛回家》男星跟劇本鍚女演員竟被投訴：佢好不滿走去同導演詐型

張達倫早前出席新劇宣傳活動。張達倫透露在新劇中與李芯駖首次合作，便要與對方有親密場口，令他感到尷尬：「其實戲中我嘅角色係蠢蠢地，就算有個女仔喺我面前明示有下文，我都係唔知嘅。而嗰場戲最激嘅就係講芯駖色誘我，而且佢個造型尺度好大好性感，性感到係我老婆平時同我做咁。而嗰場戲大家係有身體接觸，咁所以係有啲尷尬。記得其中一幕係佢坐喺我大髀上，始終佢都係新演員，佢起初見到我都驚驚地，咁所以拍呢啲親密戲前，事前我哋係溝通清楚先拍，避免有不必要嘅誤會發生。」

張達倫拍親熱戲前會同對手溝通清楚。（葉志明攝）

被問到過往拍親熱戲時，有否被人質疑借機抽水？Max表示：「記得以前喺舊東家拍劇嘅時候，劇本寫明嗰場戲有錫嘴戲，到埋位拍嘅時候，我就跟足劇本去演，到拍嘅時候，我就錫咗落個女演員度，點知拍完嗰個鏡頭之後，佢好不滿即刻走去同導演詐型『可唔可以唔好再拍呢啲』，嗰次係有啲尷尬，如果次亦係唯一一次。而嗰個鏡頭最終都冇出到街。（大家之後有冇再合作？）冇，可能佢話唔想同張達倫合作。哈哈！（係咪《愛回家》？）愛回家冇事嘅，你可以搵吓。不過可能嗰次我自己做得唔好，諗住得個信字，埋位就即演。其實應該喺拍之前，大家要細心溝通清楚，咁樣相信係會好好多。自己以前可能太年輕，冇諗咁多，劇本寫乜就演乜。經過嗰件事之後，自己拍呢啲戲都會同對手溝通清楚，避免產生誤會。」