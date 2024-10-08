再見，怦然心動劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《再見，怦然心動》陸劇又名(草莓印、竹馬天降都是你)，改編自同名小説。有王曉翠作為編劇，明焱為執導，由李昀銳、徐若晗領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。近期新劇《愛你》的徐若晗擔任女主角，搭檔青春偶像李昀銳出演再續前緣的愛情故事，而且有《冰雪謠》任世豪擔任男二，很期待劇集帶來的青春洋溢！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《再見，怦然心動》｜劇情大綱

在高中二年級下學期，沈星若（徐若晗 飾）轉學回到星城明禮中學讀書，寄宿在父親的朋友陸山家中，不單單跟陸山的兒子陸星延（李昀銳 飾）住同一屋檐下，二人更是同班同學兼青梅竹馬！起初，他們並不熟悉，產生了一些誤會，兩人互相看不順眼，但隨著相處的時間推進，他們逐漸發現對方身上的優點，更進一步認識對方真實的性格，感情逐漸升溫，最終走到一起。沈星若的支持讓陸星延變得更加優秀，從學業不佳逆襲入讀名校。陸星延則療癒了沈星若因原生家庭造成的創傷，讓她感受到溫暖、陽光和愛。然而，陸星延的佔有欲使兩人不得不分手。

事隔多年，沈星若與陸星延在一檔戀愛綜藝節目中重逢，一同參與這套國內首部融入「前任戀愛」元素的偶像劇。沈星若擔任綜藝節目的製作人，而陸星延則作為嘉賓參加。他們在相處過程中，回憶起高中時光，彼此的情感再次萌芽。在分手多年後再次相遇後破鏡重圓，延續屬於他們的幸福。

《再見，怦然心動》播出時間｜最新追劇日曆

《再見，怦然心動》一共有24集，10月8日由騰訊視頻、優酷播放，會員首周連更5天，每天18點更新2集，首更4集，SVIP搶先看1集。

再見怦然心動官微@Weibo

《再見，怦然心動》｜演員人物關係圖

再見怦然心動官微@Weibo

《再見，怦然心動》｜演員

李昀銳 飾 陸星延

再見怦然心動官微@Weibo

徐若晗 飾 沈星若

再見怦然心動官微@Weibo

任世豪 飾 許承洲

再見怦然心動官微@Weibo

王藝瑾 飾 陳竹