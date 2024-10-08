阿嬌母女合照曝光悲慘童年引熱議　1歲喪父被寄養：努力的在活著

Twins早前在廣州順利完成兩場《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，緊接完成汕頭及佛山等地演出，下月就會飛去美加、英國、新加坡等地演出。廣州站演出鍾欣潼（阿嬌）及蔡卓妍（阿Sa）的家人都有捧場，阿嬌日前在微博分享幕後花絮時，罕有亮相的「嬌媽」與女兒合照，非常溫馨。不過阿嬌的母女合照曝光後，令其悲慘童年成為熱議。

Twins早前在廣州順利完成兩場《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》。（微博）

阿嬌好靚！（微博）

Twins連日來忙於演出，與家人見面時間不多，所以阿Sa阿嬌的家人都齊齊到廣州撐場。阿嬌日前分享了幕後花絮短片，留言寫道：「還有很多瞬間也被記錄了下來，每個畫面都讓我們堅信有愛陪伴的舞台會一直閃閃發光，所以下一站舞台我們要繼續相約哦。」片中能看到阿嬌與媽咪合照，場面溫馨之餘，阿嬌看起來亦笑得格外甜美。

阿嬌日前分享了幕後花絮短片，媽咪罕有亮相。（微博）

阿Sa的家人亦有連身撐場。（微博）

有大批網民看到阿嬌的母女合照後，都紛紛提起阿嬌的悲慘童年。自小於單親家庭長大的阿嬌，1歲時爸爸因肝病離世。當時只有20歲的嬌媽母兼父職，由於忙於打工再加上年紀太小，逼於無奈將女兒送往不同寄養家庭。儘管到了舅舅家生活，母女每星期只能見面一次。

鍾欣潼曾在內地節目《因為是朋友呀》中罕談童年。（節目畫面）

鍾欣潼曾在內地節目《因為是朋友呀》中罕談童年，更忍不住哽咽表示自己以前不想表達是因為害怕，覺得旁邊的人會害自己，認為身邊沒有人可以保護自己。阿嬌從幼稚園到小學9年間已轉了7次校，結交不到朋友，鍾欣潼曾說過在寄養家庭生活的辛酸，就算她乖乖做功課，都會被叔叔敲頭：「最後我就去了我的舅舅家，就是他們我表弟三個，他們洗完澡的水才給我洗。」最後講了一句說話：「我只是很努力的在活着」。

Mani聽到阿嬌認為自己沒有童年都忍不住落淚。（節目畫面）

阿嬌直言覺得自己沒有童年，直至加入公司才找到歸屬感：「我幾乎是沒有童年，我可以說我是進娛樂圈才開始我的生命。我媽媽也沒有照顧得很好，爸爸也不在了。她（媽媽）也不是一個壞人，就是年紀很小的時候就已經有了我，也不太懂怎麼去照顧一個小朋友，教育一個小朋友，所以很多的東西，我也是進娛樂圈之後才慢慢學的，我是沒有安全感的人。」