千億名媛激罕家居服素顏無懼臉上瑕疵盡現　沐浴愛河靚得真實自然

已故賭王何鴻燊三房千金、現年35歲的何超雲自從她於2022年被爆出與職高級消防隊長Douglas相戀兼訂婚的消息後，她便不時post出她與未婚夫Douglas的合照公開放閃，大曬恩愛，兩人又多次拍拖旅遊預支蜜月。何超雲的未婚夫亦早已融入她的家中，深得她的家人喜歡。早前何超雲和未婚夫Douglas又與朋友去旅行，亦有於社交網曬出今次旅程的美照以及短片同大家分享，更激罕貼出比堅屁性感美照。

經常周遊列國！（IG截圖）

何超雲首次曬比堅尼美照。(ig圖片)

何超雲首次曬比堅尼美照。(ig圖片)

超雲身材Fit爆，腰間零贅肉！（IG圖片）

健康嘅性感。（IG圖片）

昨晚何超雲於IG story罕有曬出她的素顏自拍片段，無懼以真面目示人。片中何超雲身穿家居服抱住家中愛貓親親，並對住鏡頭扮出各種鬼臉，在零濾鏡美顏特效之下，清楚可見她的眼袋與黑眼圈，但反而靚得真實自然，她的肌質狀態也很好，真素顏來說已是相當之靚女，且很顯年輕，不輸少女。

何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動。作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至近年才較為多些update IG，跟大家分享她的生活點滴。自從她與未婚夫相愛之後，沐浴在愛河中的她整個人的狀態也愈來愈好，人也愈來愈靚，足證她已尋覓到真愛，愛對了人。

何超雲激罕曬出真素顏樣貌。(ig截圖)

何超雲激罕曬出真素顏樣貌。(ig截圖)

何超雲激罕曬出真素顏樣貌。(ig截圖)

何超雲激罕曬出真素顏樣貌。(ig截圖)

何超雲激罕曬出真素顏樣貌。(ig截圖)