港產童顏女神福岡被捕獲友善合照 零濾鏡真實狀態曝光網民咁樣講
撰文：陳釗
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現年41歲的蔡卓妍（阿Sa），出道至今24年人氣依然高企，除了擁有大批粉絲外，也深受各大品牌和廣告商的喜愛，今年只是上半年已經拍了6個廣告，成為最強廣告天后，非常厲害。
現時，阿Sa正忙於與拍檔阿嬌（鍾欣潼）在內地舉行巡迴演唱會，日前廣州站尾場更病住發燒病住跳足全場，非常敬業，而汕頭站則會在今個星期六舉行，趁著開騷之間有個空檔，阿Sa近日就去了日本快速差個電。
有網民在社交平台分享在福岡捕獲阿Sa，並成功集郵，該網民興奮寫道：「在福岡偶遇阿sa蔡卓妍，出息了我」，並稱阿Sa看起來很年輕，像20幾歲，而且真人更漂亮。相中阿Sa戴住一頂可愛冷帽，全身casual look打扮示人，一件over size的白色長袖tee，配襯灰色運動褲，低調得來不失可愛，而且在零濾鏡下，阿Sa皮膚狀態相當不錯，氣色極佳。網民紛紛留言表示羨慕及大讚：「不得不說sa姐保養的是真好」、「阿sa好甜好可愛」、「離開濾鏡她還是那麼好看，保養得真好」、「她怎麼可以還是這麼漂亮 氣色又好的」、「無敵娃娃臉 她不會老的」、「她真的四十多了嗎？」
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阿Sa出道至今，不但Keep住一副童顏外，身型還弗到爆，早前她去旅行大曬泳裝相，狀態令人讚嘆不已，尤其那結實的腹肌，非常吸睛。而靚的背後當然付出不少汗水，阿Sa近期「gym」不離身，為了保持最佳個人狀態，就算不喜歡都堅持做運動，毅力驚人。