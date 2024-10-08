企業強人｜張曦雯素顏一樣靚　朱智賢剪短頭髮演強悍女強人

《企業強人》昨晚（7日）播出的第十六集，趙愷（陳豪飾）欲將世代物流20%股份贈予旗下逾15萬名員工一事受到阻力，徐道明（譚俊彥飾）及邢文浩（姜大衞飾）等極力反對，但趙愷最終見招拆招成功力排眾議。送股份消息公布後，世代物流股價反常地不跌反升，原來趙愷前度、現職國際物流企業高層的丁寧（朱智賢飾）暗地在外圍「掃貨」、並企圖買得足夠股份後收購世代物流，引發新一輪危機…朱智賢飾演的丁寧，與宋翹（張曦雯飾）及趙愷昔日有著複雜的三角關係，丁寧這次出手將對趙愷及世代物流造成極大要脅，為了達到目的，丁寧之後更會在方芳（龔嘉欣飾）面前狂打趙愷毒針，二人的對壘場口張力十足，值得期待。



朱智賢同張曦雯嘅關係張力十足。

朱智賢同張曦雯嘅關係張力十足。

朱智賢同張曦雯嘅關係張力十足。

朱智賢嘅出場又靚又有氣勢。

與張曦雯一樣同為「強人」系列鐵膽的朱智賢（朱朱），這次按監製Marco要求剪短頭髮做商界女強人，結果全新短髮Look大獲好評，網民讚朱朱短髮造型顏值高之餘亦霸氣十足：「真的很漂亮，短髮Look鋼練又有氣質，妝容看上去也很舒服」、「超有氣質」、「很適合演女強人」、「超有台型」。談到短髮造型，朱朱透露已超過20年沒試過「短到呢個程度」：「同監製合作過好多次，所以佢叫我剪咩髮型我都會配合。不過今次真係入行以嚟最短嘅一次，初初剪完都真係有啲唔習慣。短到呢個程度，我相信有20幾年冇試過。」

網民亦盛讚朱智賢好有氣場，好適合演「強人」。

網民亦盛讚朱智賢好有氣場，好適合演「強人」。

網民亦盛讚朱智賢好有氣場，好適合演「強人」。

朱智賢短髮Look及長腿獲激讚。

另劇中不時以女強人套裝上陣的朱朱，一雙長腿亦同樣搶焦，對此朱朱坦言劇中每個造型都是經過精心打造及設計：「今次真係有用心思去揀戲服，每次都會襯過晒先至着出嚟，例如盡量每套衫都會襯番唔同嘅耳環同頸鏈。我今次都有參與俾咗少少意見，以前嘅女強人會着褲多啲，但今次丁寧就着裙多啲。（留意到特別多長耳環，有冇特別意思？）想感覺霸氣得嚟又唔會太過成熟，又有啲Fashion。」笑指自己私下是「女傻人」的朱朱，坦言每次飾演女強人都覺得難度很高：「認識我嘅人都知其實我係一個傻大姐，完全同女強人扯唔上關係，但係偏偏監製就好鍾意搵我做女強人，因為佢話我行出嚟有個氣勢。我今次都有參考吓一啲外國嘅電影，學吓講嘢嘅語速、肢體語言，同埋步伐。」為了演活自信霸氣女強人，朱朱直指整套劇除了冷笑，基本上沒有開心地笑過，並笑言：「拍到塊面都僵硬咗。」

朱智賢每次出場嘅耳環都好搶鏡。

朱智賢每次出場嘅耳環都好搶鏡。

朱智賢每次出場嘅耳環都好搶鏡。

呢場對壘戲勁有戲味。

呢場對壘戲勁有戲味。

呢場對壘戲勁有戲味。

昨晚Ending場口亦相當浪漫，每次均200%落力為趙愷解除危機的宋翹，與趙愷分析丁寧的威脅性時，不以為然的趙愷將話題拉到宋翹家中的音響器材上，二人之後齊齊靜下來細聽昔日的定情歌曲《Come With Me》。為配合家居Feel，張曦雯相關場口素顏上陣，皮膚質素甚佳；談到護膚心得，張曦雯（Kelly）透露如果要開工拍劇，她每天會敷至少兩次Mask保持皮膚質素，相當勤力：「今次我都係第一次開工唔化妝，因為想將喺屋企同埋女強人嘅對比做得大啲。護膚唔可以懶架，如果我開工，朝早起身洗完臉會敷Mask先會化妝，夜晚落晒妝洗晒臉都一定會敷個Mask先至瞓覺，同埋飲多啲水，水份好緊要。」

張曦雯同陳豪呢幕戲，加埋Yumi動聽插曲嘅加持，整場戲獲讚寧靜又浪漫。

張曦雯同陳豪呢幕戲，加埋Yumi動聽插曲嘅加持，整場戲獲讚寧靜又浪漫。

張曦雯素顏好靚女。

張曦雯素顏好靚女。