名模教母徐濤率7位得意門生巴黎時裝節走騷　65歲學生氣質非凡

國際名模教母徐濤老師（Murine）辦徐濤專業模特兒學校一直發掘新一代模特兒，而每年更會挑選不同有潛質的學生出席巴黎時裝節。今年，Murine帶上只有6歲的汪瑩翎（Blaire）、其得意門生Faye(潘祉晴)、是次年紀最大、65歲的Sylvia Poon等出席巴黎時裝節。Murine更與女兒、超級模特兒導師高靖（Chantel）母女檔行catwalk，風頭一時無兩。

徐濤與6歲小模特兒汪瑩翎。

徐濤與女兒高靖巴黎鐵塔下留念。

巴黎時裝節是時裝界的盛事之一，每年都吸引到全球各地的設計師、模特兒和時尚愛好者齊聚一堂。作為國際名模教母的徐濤老師（Murine）今年繼續帶上其模特兒學校的學生參與當中，她挑選出七位得意門生，包括Sylvia Wong、Iris、去年超級模特兒大賽全場總冠軍Faye(潘祉晴)等共同參與由泰國著名服裝設計師Hilltribehouse by Pim的時裝騷上。各人穿上中泰民族服裝，主打紅黑配搭，將中國和泰國的文化特色融合在服裝上表露無遺，大受外籍人士讚賞。

Faye Poon。

泰國服裝設計師Pim(左2藍外套）

而Murine亦都帶上新力軍，只有6歲的小小超模汪瑩翎（Blaire）。Murine介紹到，「佢係第一次向巴黎時裝節行騷，但呢個妹妹好鎮定，好專業，表現非常出色，前途無可限量。佢著上中泰民族服裝，再紮埋個頭，好似中國娃娃，好可愛。」同時，她更大讚對方甚受外籍人士歡迎，更是是次時裝騷上年紀最小的一個。除了年紀小小的Blaire外，Sylvia Poon則為今次時裝節上年紀最大的模特兒，65歲的她仍然氣質非凡，Murine表示：「天橋上，只要合適，年紀無界限，100歲都可以做model。」

Sylvia Poon。

有一班模特兒學校的學生坐鎮外，Murine更與愛女Chantel齊齊母女檔出場，展現出無與倫比的時尚魅力。而去年獲得超級模特兒大賽全場總冠軍、Murine得意門生的Faye(潘祉晴)更獲得模特兒學校包來回巴黎機票出席時裝節。Murine直言：「因為佢贏咗我哋嘅超級模特兒大賽總冠軍，其中一個獎品就係巴黎來回機票。而出年我們都會舉辦第三屆超級模特兒大賽，大家不容錯過！」

高靖Chantel

高靖Chantel

馬不停蹄的Murine透露回港後會非常繁忙，除了籌備明年6月29日舉辦的「第三屆超級模特兒大賽」外，她更自爆將在明年的巴黎時裝節上推出自家服裝品牌，屆時更會帶同三十多名學生和專業模特兒一同展示自家服裝的魅力，絕對值得期待！

徐濤與高靖及模特兒學生們在時裝騷合照留念。