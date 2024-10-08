【丁蟹效應】港股曾跌逾2000點　原來同《大時代》有關？

內地股市假期後，10月8日港股大市低開250點後跌幅擴大，跌幅一度擴大至2336點，恒生指數一度跌至20762點跌幅達一成。《毒舌大狀》導演吳煒倫在社交網貼上截圖，發現原來跌市有玄機﹗



1992年《大時代》播出，成為香港觀眾集體回憶被捧為神劇。（影片截圖）

劇集由鄭少秋、劉青雲，藍潔瑛等人主演，播出時觀眾反應非常熱烈，甚至出現了「丁蟹效應」一詞。即使二十多年後重播，依然威力不減。（網上圖片）

韋家輝監製的1992年TVB劇集《大時代》，被外界奉為神劇，當中造就的「丁蟹效應」與「股票必勝法」更在網絡時代不斷被回帶。戲中自認為對得起天地良心，但實際上最叻強辭奪理、顛倒是非的丁蟹（鄭少秋飾演），在劇集播出第一集，即帶着四子跳樓的經典一幕。

提起鄭少秋一定要講「丁蟹效應」。（網上圖片）

吳煒倫貼出劇集截圖留言，指劇中5蟹跳樓正正是10月8日，：「32年前丁家年少日記」，顯示跳樓地點是「香港交易廣場天台」，實際拍攝地為灣仔的筆克大廈天台。丁蟹因炒股蝕至傾家蕩產，後來與四名兒子（丁孝蟹、丁益蟹、丁利蟹、丁旺蟹）一同上大廈天台，之後逐一跳樓，劉青雲看著窗外丁氏父子逐一跳下，數著「一隻蟹、兩隻蟹...」成為港劇經典。

《毒舌大狀》導演吳煒倫在社交網貼上《大時代》截圖。（網上圖片）

連孝蟹邵仲衡都有分享。（網上圖片）

但小編在網上搜尋，發覺有多個日子版本，2月6號下午5點收市之後又有key上6月7號﹗原來每次股市大跌，都會有人改一改日子Po呢張圖一次，實際日子應為6月7日，不過連有份「被掟落樓」的丁孝蟹邵仲衡都應該記唔清，轉載吳煒倫留言：「係技術性調整，唔好驚… 🤭趁地腍啦！」

有網友搵出當年劇中丁家父子跳樓日子，正正係２月６日。（影片截圖）

同一場景日子變咗6月7號。（網上圖片）

丁蟹及4子跳樓日子，應為1994年6月7號。（網上圖片）