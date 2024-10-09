TVB女藝人最新勢力十強排行榜　北上女星排第一有人離開4年仲上榜

無綫（TVB）作為香港最大孕育藝人的地方，每年都會從不同的選美、選秀、訓練班等途徑吸納新人，所以TVB內積累大量藝人，有人加入便有人因為各種原因離開，所以能夠在公司長期留下兼成為最受歡迎、最具勢力的藝人並不容易。以下將會為大家數出TVB女藝人最新勢力十強排行榜，第一名是近年成功打入內地市場的女星，而有一位已經四年沒有新作但依然能排在第四位。

第十位－吳若希

吳若希曾經是TVB的音樂一姐，包辦多首劇集主題曲，近年亦開始進軍劇界，加上本身已有主持功能，成為公司裡的多面手。而她在這個網絡世代，極懂得如何為自己製造流量，加上不諱言的性格，令她無論黑粉、紅粉都一樣多，亦因如此令她的人氣和知名度一直保持一定水準，成功打入十強最後一位。

吳若希即使已經榮升人妻，仍然沒有放棄演藝事業。（IG/@ jinnyng）

吳若希當然亦是靚女一名。（IG@szman_official）

吳若希極懂得如何為自己製造流量。（葉志明 攝）

第九位－龔嘉欣

雖然龔嘉欣早年大熱失視后，不過並不代表公司對她不重視，依然繼續有女主角做，而且以公司能做女一的藝人當中，她仍是比較年輕的一位，即使在這個榜單上，龔嘉欣也屬於第三年輕，前途依然很光明。

龔嘉欣依然繼續有女主角做。（葉志明攝）

龔嘉欣仍是比較年輕的一位。

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2020》上獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」，但失落視后。（資料圖片）

第八位－姚子羚

姚子羚入2002入行至今，在TVB已經有22年的資歷，由當初的小配角，已經變成獨當一面的女主角，在這份榜單上她亦是TVB年資最高的一位。姚子羚一直以來，無論實力、觀眾緣、人緣都有極佳口碑，雖然只曾獲得「最佳女配角」，與視后仍是一步之隔，但若要數榜肯定要排上她。

姚子羚在TVB已經有22年的資歷。（IG@elaine_yiu）

姚子羚仍然可以性感迷人。(IG圖片)

自嘲「最老花旦」的姚子羚演技受觀眾肯定，網民曾說TVB欠她一個視后。（IG@elaine_yiu）

第七位－陳煒

煒哥只需憑演技便可以在榜單上穩穩站上一席位，而且亦不會有人質疑，雖然已經50歲，但陳煒的凍齡實力跟她的演技一樣厲害。上年雖然沒有劇集出街，但已經有3套已拍畢的重頭劇排隊，看得出她依然得到公司重視。

陳煒依然得到公司重視。（葉志明 攝）

陳煒不時在社交平台派福利。（IG圖片）

陳煒完全不似50歲！（IG：@alicechanwai）

第六位－蔡思貝

若果不是被捲入王浩信與陳自瑤的婚變風波，蔡思貝的位置肯定會更靠前！作為港姐亞軍兼在30歲便奪得視后的女藝人，可以說是一片光明，不過自被緋聞影響後，多多少少也對她造成影響，但現時風向開始轉變，能否再重拾勢頭一往無前，就要看她的造化了。

蔡思貝已經是視后。（ig＠蔡思貝）

蔡思貝樣靚身材正。(ig圖片)

蔡思貝最近開始成功扭轉負評。（抖音）

第五位－朱千雪

已經四年沒有作品，但依然可以排在榜單上，朱千雪完全是靠人氣力撐。雖然她現時已經有全新工作，但依然與TVB維持經理人合約，大家都會期待在朱千雪完約之前可以再看到她的作品。

朱千雪產後火速修身。（IG@tracytschu）

朱千雪已為人母。（IG@tracytschu）

未知能否再見到朱千雪在TVB出現？（IG@tracytschu）

第四位－李佳芯

李佳芯近年傳因為負面新聞慘遭雪藏，產量大減下人氣卻依然勁，公司亦沒有完全將她放棄，不過對上一套劇已經是兩年前，拍畢的《麻雀樂團》仍未有出街時間。早前她在訪問中曾透露，的確與公司有就續約問題傾談，認為機會比金錢重要，相信若果她肯續簽，在TVB相信會有更多演出機會。

李佳芯（Ali）與視帝級演員譚俊彥今年6月完成新劇《麻雀樂團》拍攝工作。（張祖銘攝）

李佳芯依然好靚女。（IG：@aliaime）

未知李佳芯會否續約。（IG：@aliaime）

第三位－黃翠如

黃翠如本身觀眾緣很高，但近年卻突然在劇集上大減產，最近三年只有一套即將上映的《黑色月光》，更多時間為主持工作。不過依然不影響她的勢力，尤其是在社交平台上她極受歡迎，加上經常與老公蕭正楠互動，能排在高位並不是無原因。

黃翠如觀眾緣很高。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如雖然有一段時間沒有拍劇、但狀態不錯。（梁碧玲攝）

黃翠如與蕭正楠經常互動。（葉志明攝）

第二位－張曦雯

張曦雯初出道時憑靚樣成功俘虜一眾粉絲，近年演技更是有大躍進，亦很易看得出她得到公司極度重視，TVB重頭IP《強人系列》，她五部都有份拍攝。張曦雯今年才30歲，仍然有大量機會，只要她肯繼續，相信很快可以做視后。

張曦雯初出道時憑靚樣成功俘虜一眾粉絲。(ig圖片)

張曦雯初出道時憑靚樣成功俘虜一眾粉絲。(ig圖片)

近年演技更是有大躍進。（IG@張曦雯）

第一位－高海寧

講到近年TVB冒升得最快，肯定是高海寧。她在TVB雖然近年產量不算很多，但在2020年內地劇《三十而已》中，成功彈出在內地走紅，最近內地熱播劇《半熟男女》亦有高海寧的身影，雖然戲份並不是太多，但亦令她人氣有增無減，隨時成為TVB新一代打入內地市場的最好人選。

講到近年TVB冒升得最快，肯定是高海寧。（IG@sammkoling）

《新聞女王》亦令高海寧在香港人氣急升。（IG：@sammkoling）