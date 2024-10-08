VIVA拍麥記早餐廣告 連續三日密集挑戰拍攝跳舞

新晉女團VIVA首次代言香港麥當勞早餐產品「蕃茄濃湯扭扭粉系列」，四人更同時主唱廣告歌曲《Morning Call》，歌曲更是VIVA今年第三首主打歌，廣告及MV今晚凌晨（8日）正式上架。

首次主演廣告，VIVA四人都有不少難忘的拍攝片段，廣告前後花了三日時間逾60小時拍攝，無論精神及體力都係一大挑戰，Carina透露為了節省來回車程時間，就直接到住在拍攝地點附近的朋友家裏暫住，爭取時間休息，「我自己心理真係有影響，哈哈，好在現場我啲隊友撐住我。」Macy亦有同感，「最難忘係三日穿着同一套服裝拍攝，因為我哋每日跳舞都出好多汗，Carina同我仲要着冷衫，不過唔緊要，好在現場食番啲好嘢，哈哈。」

VALC跟Ada表示最印象深刻一定是開車的場景，沒有車牌的VALC拍攝時坐在司機位負責開車，「嗰一刻我覺得自己好似識揸咁，前面有架車拖住我哋呢架車，我覺得係好新奇嘅一件事，因為我冇試過咁樣，覺得好好玩，同埋一路吹住風、一路拍嘢係幾舒服。」拍完這場景，VALC已立即表示會積極考慮考車牌。除此之外，Ada自爆拍攝時不停喪食薯餅，「第一次拍食嘢，以前睇啲食嘢廣告，以為食幾次ok，但原來因為要拍攝唔同嘅角度，所以我應該食咗超過十塊薯餅，我係『負責薯餅部門』，哈哈，同埋因為都有NG，所以食得越嚟越多，隊友見到都有問我駛唔駛幫手，但我懷疑其實佢哋自己都好想食，哈哈。」

除了首次主演廣告，今次亦是她們首次唱廣告歌，VIVA坦言一知道確定拍攝廣告的時候，四人既緊張又興奮，更沒有想過能唱廣告歌。收到Demo的時候，四人已覺得曲風十分「早餐」，Ada謂記得聽Demo當日，她給她的弟弟聽了一遍，「我細佬聽完之後就話即刻聞到好似有一種去咗麥當勞嘅感覺嗰陣味。所以我就覺得原來一首歌真係可以帶到一啲咁深層嘅意境或者係一個畫面俾大家嘅感覺，呢個都係我第一次感受到。」