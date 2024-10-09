阿七吳嘉儀一提老公Leo心花怒放　甜蜜放閃：又話我個籮柚大咗

藝人吳嘉儀（阿七）昨日（8日）出席旺角鬧市鬼屋《怨靈禁地》，她接受《香港01》訪問大談撞鬼的經歷：「喺演藝學院嘅時候已經有feel過白衣姐姐，我係見到佢係一個透明嘅白色布飄過，我初以為眼花但唔止見過一次，起碼佢鍾意睇我哋嘅演出先會嚟，喺公司（TVB）就試過拍靈異節目嘅時候紙紮公仔一直喺度跌低，NG咗好多個take，無論用啲咩去固定佢，都不斷跌，寧可信其有，我而家都想裝支香。」

吳嘉儀（阿七）今日（8日）出席旺角鬧市設體鬼屋《怨靈禁地》。（梁碧玲攝）

自爆驚痛唔夠雪藏卵子

被問到今天活動為什麼沒有與老公「豬仔」Leo一起出席，她說：「我有問過佢嘅，佢喺網上睇咗個poster之後就驚咗，所以帶咗個韓國女仔朋友陪我。」被問到現階段與老公的關係，她說：「其實都幾好，我哋最近去咗兩次旅行。」她透露老公在旅程中有為她親自操刀拍攝泳衣相，並表示：「輯相滿意嘅，但佢又話我個籮柚大咗，就話要着密實啲啦！」

吳嘉儀一提老公Leo心花怒放。（梁碧玲攝）

阿七吳嘉儀早前同老公與陽光玩遊戲。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀上載大批老公操刀拍攝的泳照。（IG@ah7ng）

講到有否藉着旅行的機會與老公溫馨，她表示：「其實佢而家都有好多嘢搞緊，所以我都希望先生好工作咁忙。」至於屋企是否有催生B，她笑言：「梗係有啦！我而家未有小朋友就去教小朋友，有多啲嘅空餘時間，同埋都高齡產婦。」被問到會否考慮雪藏卵子，她說：「我有問過，但係好似好痛，所以我叫老公雪精子。」

吳嘉儀自爆屋企人有催生B。（梁碧玲攝）

阿七去年8月阿七與男友「豬仔」Leo拉埋天窗。（IG圖片）

難忘拍《金宵大廈》錫高海寧額頭15次

談及最近 《金宵大廈》重播，她坦言也有收看：「有啊，因為有太多馬來西亞同埋香港嘅fans cap圖俾我，我睇返嗰陣時我都做得幾恐怖吓。」她憶述在拍劇期間不斷親吻高海寧的額頭，並笑言：「我記得嗰日個攝影師都話你就正啦！最後尾我要錫佢一啖令佢嘅記憶冇咗，高海寧好好嘅叫我錫佢，由試位開始拍真係錫咗10幾次，總共應該15次！」