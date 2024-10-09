企業強人｜ Kelly坦認光頭Look勁震撼　引爆陳豪魔性笑聲

由騰訊視頻和TVB聯合製作的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：企業強人》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。《企業強人》由「強人」系列金牌監製羅永賢（Marco）、聯同最佳拍檔—編審黃偉強聯手打造，主要演員有陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衞、謝東閔、李芷晴、吳子冲、朱智賢、尹詩沛、李成昌、潘芳芳、余思霆、鄔嘉駿、吳兆麟、黃浩霆。



昨晚（8日）播出的第十七集《企業強人》，一心想踢趙愷（陳豪飾）出董事局的「老狐狸」邢文浩（姜大衞飾），拉攏徐道明（譚俊彥飾）及其他核心董事支持世代物流與其他三大物流龍頭搞策略聯盟，道明表面附和邢文浩，實則是想趁機為世代剷除邢文浩這顆毒瘤。最終趙愷與道明暗地聯手，並在方芳（龔嘉欣飾）強攻下順利反將邢文浩一軍、令邢文浩逼不得已主動宣布退出董事局。原來為了令趙愷在不可抗力情況下缺席董事局重要會議，邢文浩之前主使人擄走宋翹（張曦雯飾）要脅趙愷，道明得悉後趕赴現場英雄救美，宋翹與道明患難見真情。

Kelly勁大方回應劇中光頭造型，而當佢講到自己頭上長角時，陳豪即時勁興奮哈哈大笑，又「紅都面晒」，氣氛勁熱鬧。

引爆陳豪魔性笑聲。

《企業強人》開播以來雖然一直風浪不斷，但從來沒有大奸大惡角色，且劇集想表達的信息亦相當正面，包括企業要以人為本、熱誠追夢及堅持正確的信念必有回報、一山藏二虎也能惺惺相惜等。昨晚，陳豪（阿Mo）、張曦雯（Kelly）及龔嘉欣（Katy）為劇集進行直播宣傳時，也對劇集的正念及貼地又微妙的愛情線讚不絕口，談到與Katy為陳豪爭風呷醋的場口，Kelly坦言覺得是出於對前夫的愛護多於呷醋，Kelly說：「其實宋翹冇話想同番趙愷一齊，因為知道大家其實係唔適合，但佢又好愛趙愷，好似愛一個親人咁，好想保護佢；所以對方芳，佢可能睇唔到方芳有幾努力、幾勇敢，只係覺得方芳突然埋咗趙愷身。」

昨晚工作人員還精選了不少經典場口予三位主角觀看，其中Kelly的光頭病人造型一播出即引發現場熱討，其實相關造型播出後亦引發迴響，有網民笑言似外星人，對此Kelly不但不介意，更大方親揭戴頭套之苦：「嗰個光頭造型我自己睇到都好震撼。（陳豪：你好適合光頭）Marco（監製）已經剪短過我頭髮，我唔會為佢剃光頭架。我本身個頭已經好大，同埋起角，本身有兩個角喺度，所以我買帽永遠係搵唔到我嘅Size。加上我啲頭髮又厚啦，要收埋喺頭套入面都幾考功夫。因為出嚟效果要圓，所以啲頭髮要分佈得好平均（喺頭套入面），如果唔係就會一嚿嚿。嗰場係我第一日拍頭套戲，所以（感覺）都幾震撼，有少少外星人嘅感覺。」向來是搞笑擔當的阿Mo，聽到Kelly頭上自帶兩角即笑到驚現魔音、更一度「紅都面晒」，獲網民留言大讚「魔性笑聲」別具魅力。阿Mo笑完一輪，再笑指Kelly光頭造型有光環，搞到Kelly哭笑不得謂：「你啱啱先話似外星人。」全場笑作一團。

陳豪再獻魔音呢場戲喜感十足。

自爆孭龔嘉欣漫步戲狂食NG 為拍得真實自帶「動感」勁爆笑

陳豪除在直播中大晒魔性笑聲，昨晚一集還大晒「魔音」、在卡拉OK以近乎朗誦Tone高歌《世間始終你好》，之後再孭著醉酒方芳回家。談到相關場口，陳豪笑言拍攝高歌環節前，曾一度遭導演「嫌棄」表示不用真唱，豈料陳豪搞笑神回：「吓？我準備咗喇喎，唔係唔唱呀嘛。」陳豪又爆料指拍攝期間，不少同場演員不斷爭取機會、甚至前往其他房間真‧唱K，結果遭監製Marco勒令要認真拍攝、以免影響收音，相當搞笑。而談到孭著Katy的浪漫場口，阿Mo及Katy坦言拍攝時其實十分辛苦，皆因為了向觀眾呈現摩天輪靚景，阿Mo前往孭著Katy走了十幾二十轉；最終為了拍攝效果，更要出動三輪車載著兩位主角，阿Mo笑言為增加拍出來的真實感，笑言有Keep住「郁身郁勢」、自帶動感讓趙愷看出來似真的似在負重步行：「係喇，要畀個beat我」，專業又搞笑。

呢場咁浪漫嘅漫步戲，其實拍咗好耐好耐；為咗配合劇組，陳豪仲要「自帶動感」營造真實感，勁專業。

Katy則透露自己有盡量不將整個人的力量墜在阿Mo身上減輕其負擔，二人相當有默契。

談到不少網民大讚阿Mo劇中霸總造型有型有款，Katy笑言拍攝期間完全不覺得阿Mo有型，但當劇中出街後即馬上改觀，問到阿Mo有型秘訣，他笑言：「作為演員，我哋完全唔會抱住（要有型）呢個諗法去演，我哋反而只係專注喺個角色度，其實睇番頭幾集，我仲覺得自己『唉吔，唔夠chok添』。」