黃曉明女友葉珂開直播罕提原生家庭　葉爸爸似劉德華感情豐富

內地男星黃曉明早前宣布認愛網紅葉珂，正式對外確認戀人關係。而她在近日開直播時就罕提及原生家庭事，更揚言爸爸叫自己不要相信男人，因為爸爸最了解男人這個生物，亦表明爸爸長得很帥氣，與天王劉德華相似。

黃曉明日前認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

近來經常開直播與網民互動的葉珂，面對網民的提問都有問必答，而大家亦對其原生家庭相當感興趣，她在直播中表示：「我媽媽是南昌大學的，然後是學英語專業的，就譬如我小朋友的教育，英文教育就我媽媽很拿手，她可以教小朋友英文。」而南昌大學是「211工程」高等學校之一，其媽媽絕對是學霸一名。

葉珂開直播與網民互動。（微博圖片）

而其爸爸年輕時是學編導的，亦因為長相帥氣有不少桃花，更在結婚前一天被前女友找上門指責，葉珂表示：「我爸爸是學編導的，嚇不嚇人吧！就那個年代學編導的，而且我爸其實就是那種，那個年代的紈絝子弟，你知道我爸跟我媽結婚的前一天，我爸被前女友找上門，說你個不負責任的你，就我爸從小跟我說不要相信男人，我爸媽特別的逗，我爸很帥，我爸長得像劉德華，我媽當時可能也有一些其他選擇，還綜合考慮就是選擇我爸，因為我爸挺帥。」

葉珂指爸爸長相似劉德華。（微博圖片）

她還表明男人確實最了解男人，所以爸爸從小就跟她說不要嫁人：「我爸從小跟我說說女兒以後長大你別嫁人，沒甚麼好嫁的，就是因為我爸太了解男人這個生物了。」未知葉爸爸對女兒現任男友黃曉明有何評價呢？