周國豐換電話轉移銀行app嬲到想殺人 　狂轟︰係唔係要報《東張》

科技雖然日新月異，但每次換電話時，總係會被科技「激到」，尤其是要轉移銀行嘅應用程式時，周國豐日前就因為換電話要轉移銀行應用程式，而嬲到想殺人兼報《東張》。

周國豐因工作關係而換電話，結果因銀行app而搞到勁嬲。

周國豐因為換電話的關係，用新手機登入銀行的應用程式，他在FB發長帖表示：「最慘係打去銀行熱線，首先，聽『千年』嘅語音指示，然後，被逼接收『萬年』嘅銀行訊息，最後，等『一光年』都係嗰句『電話線路繁忙，請耐心等候』！好啦！好唔容易接你個電話，原來『有罪』嘅原因係你delete咗舊電話嘅app係無用㗎！基於security理由，必須要銀行幫你delete，先可以騰出quota畀你部新電話喔。」

周國豐發帖後，唔少網民都以「笑喊emoji」留言，但亦都有表示曾經歷銀行app遭遇。（資料圖片）

周國豐話自己揀咗以普通話與職員對話，但接通後，對方聽到佢講普通話時，竟然以英語表示唔識講普通話。周國豐嬲爆轉用英文操作，但都忍唔住爆一句︰「你唔識普通話，咁你哋又俾客人揀呢個選擇！？」換來對方嘅dead air 。其實經過一輪身分確認、語音確認、密碼確認，職員表示「周生，唔好意思！我哋個system顯示你而家打俾我哋嘅電話號碼，唔係資料上報咗嘅電話號碼，我哋唔可以接受⋯」由於呢個電話係香港職員幫佢接駁，所以當然唔會係周生嘅手機號碼⋯⋯

周國豐認為銀行職員應對能力要加強，唔應該成日有dead air。(資料圖片)

再次出現dead air，周國豐忍不住對職員說：「我喺香港通話嘅時候，已經go through晒所有驗證程序，你而家先同我講『唔接受』！請你聽住 ～ 係我『唔接受』你哋提供呢啲垃圾級嘅服務！作為一間國際知名銀行，你哋會唔會覺得羞恥呢！？你同我講究procedural compliance，咁你一開始唔講清楚『電話號碼』呢一點！你知唔知浪費咗我幾多時間！」