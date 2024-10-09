新女團UNi被狠批五音不全　成員反思後認表現差：過唔到自己嗰關

近年樂壇愈來愈多女團，大玩青春活力，不過有女團的水準就引起非議。而近日一隊四人全新女團UNi，就以「由夢想少女全自資獨立創作音樂女團」做旗號，10月5日於尖沙嘴大商場外舉行出道發布會，還邀得陳欣健、關嘉敏及鄺星宇到場支持。不過發布會不但連環甩轆，表演質素亦遭網民狠批及洗版取笑，而四位成員昨日（8日）終於在社交平台回應事件。



女團UNi早前宣布出道，最終有4位成員。（IG@we.are.uni.official）

UNi由四位成員Seeing、SZECHING思澄、Silver及Yammi彤彤組成，顏值其實幾高，但出道前已有不少是非，成員人數不斷變動，先是六變五，再五變四。SZECHING思澄之前是Spiral成員，後來退團加入UNi，不過之後又輪到Ariels張瑞芝擅自宣布退出UNi，而Ariels跟UNi官方聲明口供卻不一致，她說自己是「因為此團內排擠、不愉快壓力導致情緒不穩，因此事預約了門診服務……」更大爆經理人曾動手打某成員，表明若再有爭議將訴諸法律。不過UNi其後就發聲明否認所有指控，決定民事訴訟。

UNi成員人數不斷變動，先是六變五，再五變四，因為右下的Ariels早前宣布退團。（IG@we.are.uni.official）

張瑞芝Ariels與UNi不歡而散，說自己是「因為此團內排擠、不愉快壓力導致情緒不穩，因此事預約了門診服務。」及退團，更大爆經理人曾動手打某成員。

UNi發聲明否認所有指控，決定民事訴訟。（IG@we.are.uni.official）

而發布會當日，公司原定直播她們的發布會，最終卻因荒謬理由開不成，小編在社交平台說：「各位，抱歉。因為小編嘅電話爆數據，所以嘗試多次亦未能成功開到直播。知道大家等候多時，好抱歉。但小編有錄到活動影片，之後會送返畀大家。」不過網民事後在社交平台睇到影片，就直指四位跳唱表現災難級、冇自知之明、未準備好就出道、唱K水準，評她們為「五音不全女團」、「魔音女團」、「懲罰系歌手」，問「大家覺得新嗰個女團UNi差啲定10年前嘅FFx差啲？」又批評她們是假自資。

UNi直播當日，公司原定開直播，最終竟因電話爆數據開唔成。（IG@we.are.uni.official）

UNi被網民狠批跳唱表現災難級，是「五音不全女團」。（YouTube@wpw star）

成員都留意到網上評價，隊長SZECHING思澄發文說：「連日反思，我承認當日我並沒有正常發揮自己100%最應該有的實力去表演，我也承認當天的確有失誤情況，所以我不會去反駁任何批評的聲音，反而要多謝您們的真實意見，令我和團隊可以改進，謝謝您們❤️🙂‍↕️這是我們第一次舞台演出 ，我們因為緊張而失去了對節奏的控制，加上可能環境空曠我們當下其實是無法聆聽自己的聲音（感覺好像有聽障情況下唱歌，耳朵聽不到自己的人聲），導致表演上的不足，當然我們經驗亦有不足。」

UNi遭網民指是假自資。（YouTube@wpw star）

隊長SZECHING思澄承認表演失誤，不會去反駁任何批評的聲音，日後會加強練習。（IG@s.zeehoo）

思澄指出道會演出確實有許多遺憾，但從中學到很多，重申團隊是自資，並謂：「我們沒有很多專業人士的幫忙，由音樂、MV、排舞、當日的音響、舞台設計、背景版、應援手幅等等全部都是由我們一腳踢。」她指團隊一直有上歌唱和舞蹈課程，日後會有加強練習，「希望下次的演出能夠帶給觀眾您們真真正正我們100%應該要有的舞台。」

隊長SZECHING思澄。（IG@s.zeehoo）

Yammi彤彤、Silver、Seeing亦有出類似的貼文，認衰及希望網民畀機會，Yammi彤彤說：「撫心自問自己都過唔到自己個關。但係嚟緊我哋各位成員都會加強練習，務必做一個更加好更加擺得上枱面嘅表演俾大家睇。」

Yammi彤彤說：「撫心自問自己都過唔到自己個關。但係嚟緊我哋各位成員都會加強練習，務必做一個更加好更加擺得上枱面嘅表演俾大家睇。」（IG@mugiii.mo）

10月8日是Yammi生日，但她在爭議聲中度過，還要發文應對負評。（IG@mugiii.mo）

Silver否認扮自資，她謂：「見到唔少人質疑我地扮自資，背後有金主又或者話我地揮霍屋企人嘅錢嚟圓夢，但其實我地每個人都係自己打工，用剩餘嘅時間排練，用自己一手一腳賺嘅錢去支持自己嘅夢想，你哋可以批評我哋嘅實力，但係希望唔好質疑我地對夢想嘅堅持同心態，由服裝，音樂，MV等等嘅所有所有都係我地幾個女仔努力嘅成果🥲😮‍💨4個女仔嘅力量雖然好微弱，但我地相信只要堅持做好自己一定會有人鍾意我地嘅作品，希望大家都可以比多次機會我地」而Seeing就指不會以「第一次表演」作為實力不足的藉口，虛心接受批評，稱：「希望大家批評我地實力嘅同時，唔好質疑我地做事嘅決心，我地會將批評轉化為力量，好好地改善問題努力練習。」

Silver發文。（IG@silsil.ver）

Seeing發文。（IG@seeing.g）

UNi再發布跳舞新片，自嘲說今次是「正常版」。（iG）

陳欣健當日都有現身發布會支持，《01娛樂》問他為何會到場，他說自己是以天盟娛樂總顧問身份出席，因為天盟娛樂幫UNi做音樂發行，他的心態是：「希望香港多啲新人、新氣象，能夠有一班人肯咁努力行出嚟去開始第一步，我哋作為呢個行業嘅人都應該畀個機會人哋，當然以後成功與否，係每個人嘅造化。」問他如何評價四位新人表現，他說：「佢哋非常之認真，因為佢哋要現場唱同跳，喺呢一類嘅跳舞歌曲，又唱又跳難度相當高，同埋現場環境係露天，同埋好多人圍住喺度睇，要好集中注意力，睇嘅人又睇得辛苦，但我覺得係『精神可嘉』四個字。」對於UNi被指是假自資，陳欣健說：「我完全對於呢啲嘢冇意見，但係都係抱住一個正面嘅睇法去幫助年青人，呢個先重要。」