伍富橋賀入行10年出新歌　老婆知MV有床戲溫馨提示：唔好放屁

伍富橋（Alvin）近年除了拍劇之外，更忙於音樂發展，Alvin上月拍攝新歌《一劇之本》MV，並在同一天接受《香港01》訪問宣傳：「呢一首歌叫做一劇之本，算係入行10周年，當中真係揀過選擇過唔同嘅Demo最後揀出呢一首曲。」他繼續指監製編曲填詞音樂人都是自己挑選的，並笑言：「今次嘅參與度都好高。」

伍富橋最近接受《香港01》訪問宣傳新歌《一劇之本》。（葉志明攝）

伍富橋竟想與填詞人小克老師道歉

伍富橋強調特別想向填詞人小克老師道歉，並表示：「其實我改咗份歌詞三次，我都好大膽，連前輩嘅詞都夠膽講，我覺得份歌詞同以前《很多很多份之一》意思比較相似，亦都唔係我想帶出嘅歌曲重點，我就講咗想表達嘅真實故事俾佢聽！」他指從10首歌曲的Demo開始挑選，並續說：「都揀咗成兩個鐘，可能有四首係候選嘅返屋企再慢慢諗。」

伍富橋透露新歌是人生第一次自己揀Demo。（葉志明攝）

大談新歌《一劇之本》創作主題

講到新歌的主題，他說：「其實係講緊一段關係，無論係結咗婚或者情侶關係都好，除咗情侶之間嘅拗撬之外，會令到個關係更差或者完結，仲有好多外來嘅因素影響，可能係屋企人會畀意見，最緊要係自己確定段關係係點，要識得感恩有另一半喺身邊。」

伍富橋新歌講緊一段男女愛情關係，重點是要感恩珍惜身邊的另一半。（葉志明攝）

伍富橋指今次拍MV有床戲

被問到新歌MV特別之處，他表示：「同我以往嘅MV有啲唔同，之前嘅MV都係咪嘴，今次冇咪嘴通常都係故事性為主，好似睇緊一個小劇場，唔想件事好似咁傳統嘅普通MV。」講到MV的床戲環節，他說：「其實唔係我安排，我都係收到命令去做嘢，我都係早兩日睇返個行程send出嚟見到床單浪漫呢幾隻字，一開始同導演傾做呢一個project都冇講過有呢樣嘢，但我都相信導演。」

伍富橋指MV有床戲。（葉志明攝）

伍富橋分享老婆溫馨提示拍床戲唔好放屁

至於演出的尺度，他表示：「唔會有赤裸嘅部份，所以都OK！」提到事前有否讓老婆梁兆楹(Shirley)過目MV劇本內容，他說：「佢睇完之後淨係見到呢四隻字就圈住，之後講咗一句好好笑嘅說話，就係記得唔好喺張床度放屁，我笑咗。其實老婆都冇所謂，因為係專業。」他特別鳴謝老婆為MV拍攝團隊好露送上餐飲，慰勞一班工作團隊。提到有關工作的發展，他說：「忙緊健身中心嘅運作同埋自己都有教跳舞，嚟緊都會籌備組一對樂隊，將會喺一間中學嗰度教，有好多嘢。」

Credit

Makeup by：Kyo Lee

Hair by：Anthony Kwan

伍富橋鳴謝老婆為MV拍攝團隊好露送上餐飲，慰勞一班工作團隊。（葉志明攝）