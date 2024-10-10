梅艷芳生忌｜袁詠儀連續14年發文悼念　梅啟明開記招繼續搞事

已故樂壇天后梅艷芳今日（10日）生忌，袁詠儀（靚靚）自開通微博後連續14年為她發文寫道：「🌹Happy Birthday 🎂 」短短一句祝福，讓許多粉絲都紅了眼眶。袁詠儀和梅艷芳在1996年因合作電影《金枝玉葉2》相識並成為好友，身為演藝圈前輩的梅艷芳，台上台下都對袁詠儀十分照顧，兩人的感情宛如姐妹一般，因此袁詠儀都會稱呼梅艷芳「阿姐」。

開通微博後，袁詠儀每逢梅姐生忌和死忌都會發文。（截圖）

袁詠儀曾提到，自己念書時的偶像就是梅艷芳，當時都聽她的歌曲，甚至在丈夫張智霖的演唱會上，袁詠儀首次登台獻唱，就是唱梅艷芳的《夢伴》，看得出她真的和梅艷芳感情深厚。而梅艷芳的為人處事深深影響袁詠儀，袁詠儀曾在內地節目《因為是朋友呀》提到梅艷芳為人，認為她公平對待每一個人的態度是值得學習的，她表示：「她是會很公平地對待每一個人，她不會說因為你是老闆她就怎樣，你是小工她就怎樣，她是工作的時候她對每一個人都很（一視同仁）對，所以我覺得她都這樣，我們憑甚麼擺架子，我們一定要跟着學習她這樣。」

非常重情！（微博照片）

反之，梅艷芳的胞哥梅啟明日前宣布迎娶泰籍女友查頌美（May May），並將於今日舉行記者會交代其婚禮及婚宴擺酒詳情。他更稱打算會「懸紅」尋梅媽，甚至設立熱線，呼籲全港市民幫忙尋母，行為繼續惹人生厭。

梅啟明於下午兩時舉行記招。（資料圖片）

梅啟明近日宣布，將與泰籍女友May May結婚，但就被第二任太太Joey踢爆他根本未離婚。（VCG）

梅媽半年前慶祝完100歲生日，精神奕奕。（微博圖片）

潘小文表示，梅媽不想再理梅啟明，更問：「為咗問Auntie攞錢，你記住之前做過嘅嘢，點樣搵錘仔揼爛屋企所有鎖，Auntie今時今日都歷歷在目。」（VCG）