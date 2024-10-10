廖慧儀開班教瑜伽曬柔軟身驅　梁超怡用「心」挑機極邪惡

旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，本周一至周五晚上十點半翡翠台播映，節目由彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀擔任主持。

梁凱晴歎Spa大晒玉背，畫面唯美。

梁凱晴歎Spa大晒玉背，畫面唯美。

梁凱晴歎Spa大晒玉背，畫面唯美。

梁凱晴歎Spa大晒玉背，畫面唯美。

昨晚（9日）一集焦點，絕對是梁凱晴大歎Spa！凱晴去到珠海一間水療中心體驗特色Spa，她挑擇了用食材和食用香料做的草藥球來按摩，非常紓壓，難怪凱晴事後大嗌好舒服：「我最鍾意按完摩之後，佢準備咗茶點畀我，令我嘅Treatment畫上完圓滿句號！」

喺石景山大玩滑道。

喺石景山大玩滑道。

喺石景山大玩滑道，梁超怡食住麵包玩，咁Chill得唔得㗎？

喺石景山大玩滑道。

喺石景山大玩滑道，梁超怡食住麵包玩，咁Chill得唔得㗎？

之後，林秀怡、梁超怡和梁凱晴去到珠海的著名景點石景山，大玩滑道體驗速度與激情，期間林秀怡、梁凱晴嗌到拆天，相反為食妹梁超怡拿着麵包邊玩邊吃，Chill爆程度可以改名叫梁「Chill」怡。

呢個海鮮餐，又平又抵食！

呢個海鮮餐，又平又抵食！

呢個海鮮餐，又平又抵食！

呢個海鮮餐，又平又抵食！

今晚（10日）一集繼續有食神，林秀怡、梁凱晴和廖慧儀去到珠海的白藤頭水產批發市場掃海鮮，當中俄羅斯長腳蟹只要235元人民幣一斤，台山生蠔只要8元人民幣，價錢相當便宜，之後她們拿着海鮮去到附近的酒樓加工，實行大歎海鮮餐，清蒸長腳蟹、蒸方利、酥炸生蠔、蒸海蝦和雜魚湯等七道菜，食材＋加工費只要1,127 元人民幣，十分抵食！

梁超怡一次過辣着兩位師姐，有啲料到！

梁超怡一次過辣着兩位師姐，有啲料到！

梁超怡一次過辣着兩位師姐，有啲料到！

梁超怡一次過辣着兩位師姐，有啲料到！

之後彭慧中、林秀怡、梁超怡及廖慧儀轉戰深圳人才公園親親大自然，身為運動達人的廖慧儀開班教瑜伽，大曬柔軟Body，畫面唯美，之後她們還體驗了無人機叫外賣，落完單10多分鐘後便收到外賣，十分方便。

齊齊做瑜伽，靚人靚景。

齊齊做瑜伽，靚人靚景。

齊齊做瑜伽，靚人靚景。

齊齊做瑜伽，靚人靚景，梁超怡大騷「心型胸」。

本集吃貨試「伏」器，彭慧中、林秀怡和梁超怡實測騎呢零食，包括黑芝麻丸、鹵香菇、凍乾芒果腰果，梁超怡試吃鹵香菇時竟然大膽說：「呢個畀阿婆食，啱晒你哋。」一次過辣着彭慧中和林秀怡，場面搞笑。

齊齊做瑜伽，靚人靚景，廖慧儀好柔軟。

齊齊做瑜伽，靚人靚景。

無人機嗌外賣，大家試過未呢？

無人機嗌外賣，大家試過未呢？

至於明晚（11日）播出最後一集，彭慧中、梁凱晴和廖慧儀為大家介紹一間位於銅鑼灣的火鍋店，該店以50年代香港為裝修主題，店內還設有靚爆打卡位，啱晒女士們打卡，食物方面同樣出色，三人品嚐了原價948港元的午市套餐，套餐包了一個重量牛圈、招牌牛乳鍋底、兩杯特飲等，現在只要368港元（另加收醬料費），認真划算。

呢間火鍋店打卡一流，食物都係一流。

呢間火鍋店打卡一流，食物都係一流。

呢間火鍋店打卡一流，食物都係一流。

吃貨試「伏」器環節，彭慧中、林秀怡和梁超怡試吃港人最愛買的C字頭超市糕點，一次過試齊芋泥麻糬可頌、肉鬆貝貝蛋糕、抹茶泡芙和藍莓慕絲蛋糕，想知道試得過還是「伏」？密切留意《吃貨橫掃港深珠》。

呢啲糕點究竟好食定好伏？

呢啲糕點究竟好食定好伏？