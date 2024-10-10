巾幗4｜胡定欣升呢女一壓力爆煲暴瘦3KG　第一輯竟都是執二攤？

由金牌編審張華標重返TVB操刀、並夥拍昔日《巾幗》系列好拍檔方駿釗（嘟嘟）監製的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，即將登場。《巾幗梟雄之懸崖》原本屬意黎耀祥和鄧萃雯這對黃金組合再度合作演戲經典，可惜鄧萃雯與無綫「傾唔掂數」，故未能成事，最後由另一視后胡定欣頂上。

胡定欣在《巾幗梟雄》中飾演海棠，係一名花癡。

胡定欣在《巾幗梟雄》中飾演海棠，係一名花癡。

胡定欣在《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演馬麗華，係一名任性心機女。

胡定欣在《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演馬麗華，係一名任性心機女。

自無綫官方於上周釋出首輪劇集預告後，在網絡迅即引爆熱話！網民對於胡定欣與黎耀祥第八度合作期待，大讚二人火花十足，單憑預告片剪輯出來的精華片段，已能感受當中的劇力；定欣除獲讚造型靚爆鏡，網民更直指她與祥哥第八度合作已是劇集的最佳信心保證，網民留言：「默契越嚟越好，呢對最佳拍擋真係冇得輸」、「場景、服裝…所有嘢都好靚」、「有定欣同祥仔鬥戲一定會超好緊張好睇，好想睇2位嘅演技交鋒。」

唔少網民期待第八度合作嘅祥哥同胡定欣，可以併發出更多精彩嘅火花。

唔少網民期待第八度合作嘅祥哥同胡定欣，可以併發出更多精彩嘅火花。

佢哋翻唱劇集經典歌曲《紅蝴蝶》引爆《巾幗》忠粉期待。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

據知定欣與祥哥在《巾幗4》中除有大量精彩對戲場口，二人還會攜手合唱《巾幗》經典情歌《紅蝴蝶》，為了精益求精，兩位大忙人更專誠抽空為歌曲二次錄音，希望能唱出感動人心的歌曲配合劇中的感人情義位。對於兩大好戲之人繼《大太監》後再度合唱劇集歌曲，網民大表期待，並在網上燃起新一輪「巾幗」與「梟雄」的情意風暴：「期待重新編曲後嘅《紅蝴蝶》，更加期待七爺同柴十七『留守最尾一起哪怕歷劫』嘅感情同故事」。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

其實定欣除了與祥哥甚有緣份，與《巾幗》系列及張華標編審亦然。定欣16年前原本並不在《巾幗》第一季的演員名單上，但因為飾演海棠的女演員突然懷孕要辭演，定欣才臨危受命獲當時的劇集監製李添勝致電要求幫忙接演海棠，與祥哥飾演的柴九有大量對手戲之餘，亦與鄧萃雯飾演的四奶奶有對手戲，最後海棠更嫁給柴九成為夫婦。定欣受訪時笑言，當時的拍攝很好玩：「好開心有份參與，嗰時主要同祥哥多啲對手戲，好難忘，好記得有啲場口好有趣，尤其喺走廊度勾引佢、捉弄佢、又錫佢，柴九就次次都好驚。」

黎耀祥《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄》中精彩演出。

之後定欣還參與了《巾幗》第二季的演出，並飾演鄧萃雯（角色九姑娘）世侄女馬麗華；天生任性的麗華，自出場以來帶給九姑娘不少麻煩，最終更因為貪戀權力及金錢，搖身一變成為九姑娘的繼母，並對九姑娘諸多留難。定欣笑言麗華是其至今仍感到深刻的角色：「呢個角色對於我嚟講好深刻，係我唯一一個唔係好想睇番嘅角色，因為呢個角色個設定比較麻煩，直到依家，我都仲見到有人講，話睇麗華呢個角色把鬼火，佢真係好煩、好衰女包，九姨咁幫佢、佢都唔聽話，又因為貪錢背叛。」

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

談到相隔十五年再參演《巾幗》第四季，並再與張華標結緣，定欣坦言開心之餘，還笑言很勵志：「今次我升呢咗做七爺，佢係一個銀行家，係上海頭十位有影響力嘅人，另外嗰九位都係男人，七爺係唯一一位有影響力嘅女人。今次重返《巾幗》對於我嚟講係好深嘅感受，好似十幾年前嘅一粒種子，埋咗喺土壤入面然後慢慢成長，成為咗七爺。有時細諗唔會咁容易有套劇，可以有個咁嘅經歷，可以喺同一個系列入面，有唔同嘅角色、唔同嘅故事背景，仲要喺階級上有成長，由海棠演變成為七爺，好安慰，對於胡定欣嚟講係一個勵志嘅作品，哈哈。」

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

胡定欣《巾幗梟雄之義海豪情》中精彩演出。

監製嘟嘟透露，當初找定欣為《巾幗4》出任女主角時，雖然定欣知道會面臨很大壓力，但仍爽快地一口答應，全因她對《巾幗》的一份「情意結」及「義氣」，嘟嘟說：「名副其實『義』海豪『情』。」據知，除了要面對巨大壓力，定欣與祥哥還要應付密集式的拍攝，笑言每日「頂天立地」的定欣，透露拍劇後瘦了三公斤，並於開工頭三天已告別水腫：「每一日都係頂天立地，頭場去到尾場都有你。同埋呢個角色需要用到嘅能量都係好多啦，同埋一日真係拍十幾場戲。其實拍第三日戲哩，我已經畀人話水腫消晒、塊面瘦晒，因為壓力真係好大。」

到底今次升咗呢做「七爺」嘅定欣，同祥哥嘅關係又會係點？今次佢哋又係咪可以留守最尾一起呢？

《巾幗梟雄》劇照。

《巾幗梟雄之義海豪情》劇照。