梅啟明未離婚自稱頂天立地冇重婚　女友May拒認小三：你小心講嘢

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚，不過梅啟明的第二任太太Joey，卻表示自己與梅啟明未離婚，若她再娶老婆，即是重婚。

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

梅啟明與May May今日（10日）開記招，展示一段四、五年前與梅媽的跳舞的片段，自揭二人五、六年前已拍拖。對於揀10月10日開記招，梅啟明說：「今日係阿妹個生忌，順便宣佈一個結婚嘅儀式，畀全世界知道，我未婚妻，一路都係佢照顧我，呢幾年間，我最低落嘅時候，好感恩。我希望婚宴阿媽出席，佢匿埋咗咁耐⋯⋯」再重複母親被禁錮。

女友May聲稱與梅媽關係好。（葉志明攝）

記者追問他是否未離婚，他說：「你唔使chok我呢啲嘢，我頂天立地嘅人。（未離婚？）而家搞緊離婚！（老婆話冇收到你通知。）佢轉咗地址。（老婆話你block咗佢電話。）我從來唔會block電話！（老婆話傾掂贍養費先離婚，唔好諗住用$3000打發佢。）我頂天立地！（你個仔因為你有小三，情緒好低落）無論點我都顧個仔。」當記者問「小三係咪你真愛？」時，May出聲說：「你講嘢小心啲，唔好亂講嘢。」

當記者問「小三係咪你真愛？」時，May出聲說：「你講嘢小心啲，唔好亂講嘢。」

記者問離婚進度，梅啟明說：「呢樣係法庭嘢唔方便透露，總之我清清楚楚，唔會糊裏糊塗。」對於未離婚就結婚會犯重婚罪，他竟稱：「呢樣嘢我預咗。（犯法喎！）我預咗，就係話我一定清清楚楚，唔會重婚罪。（你依刻未離婚。）對方喺法庭申請，對方話暫時終止，佢申請緊法援，要等佢收到法援。（你老婆Joey話冇申請過。）入咗法庭嘅嘢邊有得假？但係法庭話不能夠公開。（佢入紙定你入紙）佢入紙。（預計幾時完成程序？）好難講，但係我哋分開咗已經五六年，香港法例兩年後就算點樣樣，都可以單方面離婚，呢樣嘢唔使同我擔心，我唔會觸犯法律違反。（你單方面申請離婚？）佢都申請咗，我冇理由留住條尾，我都要畀個名分阿美。」雖然他說有法庭信、有文件，但強調是私隱不能公開，但自己曾親自去法庭查詢離婚進度。

梅啟明重申冇封鎖第二任太太Joey電話。（葉志明攝）

他說同Joey感情一早冇咗，但兒子是無辜，自己會照顧兒子，記者說他只是近期才畀$3000兒子，「因為我而家冇工做，我一路都成份糧寄過去，有單可以拎出嚟，佢就一句聲都冇得出。（攞出嚟吖。）而家冇帶。」記者指他樣樣嘢都說有證據，但樣樣嘢都無法拿出證據，很難交代，他說自己都要留少少面子給對方，稱前妻對他不義，當被問前妻做了什麼，他說：「佢中傷我，夫妻名分已經冇咗，抹黑。」講到未完成結婚程序就宣布結婚，會令人覺得May May 是第三者，他否認：「絕對唔會。」

May首開腔表示：「如果我唔睇梅啟明，邊個睇？喺低落嘅時候，佢同老婆一東一西，我喺中間，梅媽吩咐我照顧梅啟明，阿媽好擔心，佢好安樂我睇住佢個仔，我去探阿媽，佢都攬實我。（幾多年前？）佢上年出院嗰日，但係姪仔同工人block晒電話，我照顧梅啟明係用心，人係要用心去做。（有冇攞錢照顧佢？）當然有。（用咗幾多錢）咁尷尬我唔會同你講，我出錢出力出心照顧佢。佢係梅媽個仔，我同情佢。」對於外界覺得她是第三者，May回應：「我唔會睇，壞話同是非我唔會理，我淨係照顧佢，覺得佢個人好好，又直又真，又坦白。」

訪問尾聲，梅啟明重申冇封鎖第二任太太Joey電話，記者叫他即場打俾對方，他問：「打完又點！我梗係冇block！」之後他拿出電話打給一個叫「阿B」的聯絡人，說：「今次我講咗之後睇你以後點樣！我點會block電話，我打畀個仔又冇聽！個仔我更加唔會block，亂噏廿四！」而最後，電話未有成功接通畀電話簿中叫「阿B」的聯絡人。