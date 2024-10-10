梅啟明否認結婚斂財：一分錢都唔使阿媽畀　被問重賞幾錢尋母咁答

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚，並會開記招，講明開記招其中一個目的是尋母，想梅覃美金（梅媽）見證及拍板籌備自己的婚事。他指梅媽幾年前送過價值十幾萬的手鈪予May May，認可二人婚事，日前網台主持表示聯絡到梅媽，她不想再見到這個人，亦拒為梅啟明婚事找數。

梅啟明稱要大搞婚禮。（葉志明攝）

梅啟明不斷強調梅媽被姪仔禁錮，當講到母親說不想見他，他指因為母親被操控，阿May亦附和：「唔會㗎，佢（梅媽）講反話。」他否認搵阿媽是為了要人找酒席數，以及借結婚為名引阿媽現身，稱：「一分錢都唔使佢畀！」梅啟明透露自己暫時無業，但又宣稱結婚要大排筵席，問到經濟狀況如何，是否足以大搞婚禮，他回答：「當然啦，對住你哋咁多傳媒講都好，總之唔會叫阿媽出一分一毫。（要阿May出錢？）呢啲係下回嘅事。」

梅啟明稱唔會叫阿媽出一分一毫。（葉志明攝）

May則說：「我相信梅媽會知道同埋會出現，梅媽好開心，好掛住我哋。（結婚要用好多錢）我唔需要太多錢。（使唔使陪你返泰國擺酒？）睇情況。」

阿May稱二人在餐廳認識！（葉志明攝）

問到婚禮詳情，幾時擺酒，梅啟明：「阿媽最鍾意揸弗話事。（媽咪唔出嚟就唔結婚？）一定會結，佢一定會出嚟，除咗禁錮，我亦都報咗警，警方話最好方法就係嗌我哋搵傳媒，市民多隻眼望得遠啲，佢呢去邊度都有人睇到。」當講到去年他大鬧醫院，一樣報警表示母親遭禁錮，最終警方調查後都表明沒有禁錮事件發生，他說：「你講呢啲係冇意思，因為警方親自同我講，我啱啱最近先報完，今日約你哋出嚟⋯⋯」然後展示報案紙，接着又重覆說母親被姪仔禁錮。

他講到要設立熱線及「重賞」尋母，公開讀出自己電話號碼，問到肯畀幾多錢，他說：「我會感恩同重賞。（幾錢？）唔好講錢，講錢等於賄賂，唔係出錢重賞，係感恩同埋比大利是，唔算賄賂，係為咗老人家安危。（如果阿媽最後都唔出嚟，你點算？）我梗有辦法。天有眼！你信唔信？（信。）你信就得喇！」