失婚女星與何超瓊同場參加校慶保養極好　曾嫁入豪門因家暴離婚

現年59歲的前亞洲小姐冠軍羅霖一向被封為圈中「美魔女」，下年就踏入60歲的她，保養極好，歲月沒有留下太多痕跡，狀態Fit爆！日前羅霖返母校聖保祿學校參加校慶，並曬出合照：「St. Paul’s Convent School Homecoming Gala Dinner.母校聖保祿學校170周年校慶，非常開心見到好多中學同學，無人機表演也很精彩🎉🎈🍾#happy#school#anniversary #friends #memory」

羅霖一向被封為圈中「美魔女」。（IG@candylolam）

保養極好。（IG@candylolam）

日前羅霖返母校聖保祿學校參加170周年校慶。（IG@candylolam）

無人機表演。（IG@candylolam）

羅霖同黎芷珊合照。（IG@candylolam）

相中所見，身穿紅色喱士連身裙的羅霖，一身造型十分亮眼，她又同一班校友合照，包括何超瓊、黎芷珊等等，當中何超瓊以黑色花花連身裙上陣，妝容精緻，貴氣十足，網民紛紛留言大讚兩人都凍齡有術！羅霖早年就讀聖保祿學校，入行前曾任空中服務員，1991年參選亞姐奪得冠軍，1996年與富商劉坤銘後就淡出幕前，並育有3名兒子，但兩人在2013年離婚收場，羅霖亦成為單親媽媽，多年來獨力照顧三個仔。

凍齡有術！（IG@candylolam）

Keep得好。（IG@candylolam）

大曬白滑玉背。（IG@candylolam）

單親媽媽。（IG@candylolam）

羅霖曾在接受港台節目《她．他．它》訪問時，細訴過去婚姻中的隱痛。羅霖當年與前夫劉坤銘離婚時，曾因贍養費問題鬧上法庭，她透露曾遭親人質疑兒子「血緣關係」而要進行親子鑒定：「我不喜歡跟人嘈，倒不如用證據去證明，去驗DNA 就能一清二楚，也不用大家勞氣傷感情。結婚不是你一個人的事，而是兩個家庭的結合，我自己可以承受到（閒話），我去做這件事，是因為不想他人侮辱我父母，這點我接受不了。」談及「嫁入豪門」經歷，羅霖指當年媽媽主動提出不要任何禮金，為的就是不想被人「指指點點」批評為貪圖錢財。而離婚一事，羅霖表示掙扎了6年才下定決心，主要是無法忍受第三者和家暴。

羅霖母兼父職獨力撫養三個兒子。（IG@candylolam）

出席囝囝畢業禮。（IG@candylolam）

好媽媽！（IG@candylolam）