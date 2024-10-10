東張西望｜教練為開單連「18禁」物品都要準備　大量露骨錄音流出

今日（10日）一集的《東張西望》講到早前有前職員、前會員及前教練大爆健身中心黑幕，懷疑牽涉不道德交易。指教練為了推銷課程，不論男女都要犧牲自己，當時節目組有向涉事的健身中心查詢，但健身中心回覆指絕對沒有明示或暗示向客人提供任何程度的不道德交易。

《東張西望》講到早前有前職員、前會員及前教練大爆健身中心黑幕，懷疑牽涉不道德交易。(節目截圖)

節目播出後，再有教練提供老闆為了「開單」，要求他們準備不同程度的「18禁」物品。《東張》播出多段錄音，裡面疑似不同人的錄音內容都有提及到「18禁」物品：「用咗未啊啲水，啲神仙水用咗未啊？聽日幾點過嚟攞埋啲丸啊？」、「太子有冇呢啲藥啊？」、「有啊，有啊，大力金剛丸」。節目組在網上搜尋「神仙水」無色無味，是液體迷藥，而「大力金剛丸」則有催情的作用。

節目播出後，再有教練提供老闆為了「開單」，要求他們準備不同程度的「18禁」物品。(節目截圖)

節目組再播出一段更激烈的錄音：「畀兩粒佢啊，應該會high啲，下次買埋蠟燭幫佢滴嘛，你話筋膜刀training，刮落佢度！」除此之外更有個他們稱之為「窒息球」的物品，當中他們的對話更有提及「皮帶」等物品：「就地取材啦，就地取材先逼真，如果唔係真係以為我哋係色情架步。有冇皮帶啊？點鞭佢啊？」對話內容相當露骨。

節目組再播出一段更激烈的錄音，對話內容相當露骨。(節目截圖)

節目組再播出一段更激烈的錄音，對話內容相當露骨。(節目截圖)

除了對話，更有不少「情趣套裝」、「胸部專用的夾」，雖然「健身中心」提供多元化服務，但仍然都要「執笠」，而健身中心被新公司接手，遭殃的亦是一班顧客。

除了對話，更有不少「情趣套裝」、「胸部專用的夾」。(節目截圖)

除了對話，更有不少「情趣套裝」、「胸部專用的夾」。(節目截圖)