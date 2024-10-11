佘詩曼自爆拍戲氣場勁到嚇親高海寧　否認是霸氣女王：生活中不是

視后佘詩曼（阿佘）去年主演台慶劇《新聞女王》大受歡迎，飾演Man姐一角霸氣形象深入民心，連同劇演員高海寧都被她的氣場震攝，令她拍攝時大為緊張。而近日阿佘在內地綜藝節目《令人心動的offer 》中談及「大魔王」話題時，就表示自己在私下生活並不霸氣，只是投入角色而已。

阿佘表示自己私下並不是霸氣的人。（影片截圖）

在節目中當談到在職場中遇到「大魔王」的經歷時，阿佘特別有感受，因為她在劇集《新聞女王》中就是飾演霸氣、聰明、有氣場的女上司，經常會令觀眾誤會她的真實個性亦如此。然而這只是角色扮演而已，她表示私下並不霸氣的：「我生活中不是，但是我角色裡面可能是，我好像拍《新聞女王》的時候，其實我跟高海寧已經很熟了，第一天我們開拍，我們第一場戲，然後拍完之後她就跟我說，我好緊張，我說緊張甚麼，她說你好有氣場，其實不是我有氣場，我覺得是那個角色有氣場而已。就是因為角色。」

拍攝時高海寧被阿佘氣場震攝。（《新聞女王》微博圖片）

生活中的阿佘親切、溫柔，經常被網民偶遇的她亦沒有大明星架子，極具親和力與大家簽名、合照，對粉絲們亦相當體貼。她在節目中亦笑言：「如果演少女的，我也可以很少女的。」為角色塑造另一個自己，果然是演技了得的視后。

阿佘私下是親切溫柔的人。（影片截圖）