黑色月光丨「年青版」楊茜堯被迷姦畫面勁震撼　鄧伊婷有超激床戲

45歲視后楊茜堯（前名楊怡）相隔七年回巢TVB拍攝有港版《黑暗榮耀》之稱的台慶劇《黑色月光》，由開拍已經話題十足！《黑色月光》前日（9日）已經率先在優酷平台首播，而TVB則是由本月（28日）開始播出。首集鄧伊婷（Irina）與彭懷安有超激床戲，劇情講述鄧伊婷被彭懷安發現她偷偷在床邊安裝攝錄器材，識穿她原本安排自編自導一場強姦戲，彭懷安更一度毒打鄧伊婷，之後由飾演公關專家的楊茜堯為彭懷安處理善後情況。

《黑色月光》由楊茜堯、王浩信及林夏薇主演。（微博圖片）

首集鄧伊婷（Irina）與彭懷安有超激床戲。（影片截圖）

彭懷安更一度毒打鄧伊婷。（影片截圖）

「年青版」楊茜堯黃翠如被迷姦

另一幕超激的激情場面，劇情講述18年前楊茜堯與妹妹黃翠如曾經被馬志威和馬貫東下藥侵犯，「年青版」楊茜堯由廖慧儀飾演，而「年青版」黃翠如由區明妙則飾演，劇情中廖慧儀被飾演「年青版」馬志威的林俊其手扣鎖手，期間她一度慘叫反抗，但仍然遭受強吻對待，而區明妙亦被迷姦侵犯，無論畫面和情節也相當震撼。

區明妙飾演黃翠如的年青版，劇情中被迷姦侵犯。（影片截圖）

無論畫面和情節也相當震撼。（影片截圖）

「年青版」楊茜堯由廖慧儀飾演，劇情中她被飾演「年青版」馬志威的林俊其手扣鎖手。（影片截圖）

廖慧儀一度慘叫反抗，但仍然遭受強吻對待。（影片截圖）

《黑色月光》劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。