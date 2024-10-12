吃貨橫掃港深珠｜一文睇晒所有餐廳　珠海$108蚊原隻花膠撈飯必試

北上熱潮持續，一共十五集的旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》找來5位女神彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡、廖慧儀前往深圳與珠海，遍找港人趨之若鶩的美食好玩板塊，相信不少人都想跟住節目的抵食推介去打卡，本文就收集所有餐廳景點活動資料，方便大家隨時重溫。

有靚女主持帶大家飲飲食食。

啲嘢都特別好食！

打卡。

食盡佢！

第1集 特大點心、生蠔自助餐

1)喜薈

深圳市福田區福田街道深南中路 2038 號一層

無論蝦餃、韭菜餃一樣大件夾抵食。

2)山海咖啡海景餐BAR

深圳市大鵬新區較場尾較二西 8 巷 6 號

（圖15左）梁超怡、廖慧儀戲水消暑。

梁超怡、廖慧儀戲水消暑。

3)全希 . 鮮蠔自助餐廳

珠海市香洲區珠海大道 8 號華發商都 1 號樓 3 層 A3003a-2 號商舖

4)Greyhound Café Galleria

香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號維港文化匯 K11 Musea 3 樓 327A 及 327C 號舖

5)金枝玉葉

香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 維港文化匯K11 Musea 4 樓 401 號舖

6)山姆會員商店

珠海市明珠北路338號珠海印象城一層

第2集 高CP值Omakase、室內衝浪四季同樂

1)鮨政 . Omakase

深圳市福田區益田路平安金融中心 B1 層 13 號舗

2)FlowLife拓極滑板衝浪俱樂部

深圳市龍華區壹方天地 C 區 B1 層 045

3)金滿隆海味飯店

珠海市香洲區拱北街道桂花北路100號首層商舖之一

必食推薦！

必食!!

必食!!

必食!!

4)茶皇殿

香港九龍油塘高超道 38 號大本型 301 號舖

1蚊燒味！（截圖）

好吸引！（截圖）

5)蛇王芬

香港中環閣麟街30號地舖

6)山姆會員商店

珠海市明珠北路338號珠海印象城一層

第3集 食煲仔飯都玩盲盒？

1)花悅庭

深圳市福田區平安金融中心北塔裙樓商業 04 層 406 商舖

流晒口水！（截圖）

好抵！（截圖）

2)俄貨集市

深圳市西鄉街道海城路大仟里 L2 層 272-273 號

3)咬金煲仔皇

珠海市香洲區港昌路258號中安世紀廣場一層東南門

$35盲盒煲仔飯 有鮑魚有蝦超足料！（截圖）

4)THE STEAK ROOM

香港九龍尖沙咀廣東道 2A 號富衛 1881 公館主樓 1 樓

5)久両菜

香港中環皇后大道中93號中環街市1樓124-125號舖

第4集 養生水療與食療、食勻東南亞精髓

1)珠海橫琴悅椿SPA

珠海市香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

2)珠海橫琴悅椿酒店椿風中餐廳

珠海市香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

好抵食！（截圖）

3)予棠糖水 (卓悅INTOWN店)

深圳市福田區福華路卓悅INTOWN商場一樓L135號商舖

好吸引呀！

4)Velo Italian Bar & Grill

香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號維港文化匯 K11 Musea 1 樓 103 號舖

5)Food Playground

香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號維港文化匯 K11 Musea B2樓

6)俄貨集市

深圳市西鄉街道海城路大仟里 L2 層 272-273 號

第5集 珠海坐直升機打卡、港島名人飯堂

1)新京禧 . 銅鍋涮肉(金灣店)

珠海市金灣區金河東路720號金灣華發商都C館二層2010舖

2)廣東客龍通用航空有限公司

珠海市香洲區海韻城西側草坪(客龍飛行基地)

3)馬記永蘭州牛肉麵

深圳市福田區福華一路 348 號卓悅中心 One Avenue 北區 負一樓132號舖

4)茶二

深圳市寶安區新湖路99號壹方城北區L1-108(一樓外場中庭)

5)生記飯店

香港灣仔駱克道353號三湘大廈3樓

名人飯堂！（截圖）

6)HOMY WINE & TAPAS By Eric Kwok

香港九龍佐敦閩街5號地下

第6集「港車北上」珠海五星酒店

1)潮泰牛肉火鍋

深圳市南山區桂廟路 50 號

2)珠海仁恒洲際酒店

珠海市香洲區情侶南路1號

超抵!!（截圖）

3)花圖

香港九龍尖沙咀廣東道 5 號海港城海洋中心 4 樓 401 號舖

4)利強記北角雞蛋仔

香港北角英皇道492號地下

5)唂咕 Cucooland

香港灣仔皇后大道東 136 號地下 D 號舖

6)盒馬鮮生

深圳市南海大道 2088-17 號信和購物廣場負一層

第7集 大學區隱藏手工私房菜、海鮮粥底火鍋

1)臻苑私廚

珠海市香洲區會同村金同路2028號

2)汶和記粥底火鍋

深圳市南山區南海大道西海明珠商業街 1 層 3011-16

3)盒馬鮮生

深圳市南海大道 2088-17 號信和購物廣場負一層

4)騎樂馬術

珠海市香洲區旅游路 268 號(梅溪牌坊内)

5)鮨政x大湖

香港銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下H2B號舖

6)Here Thai Market

香港新界沙田正街18號新城市廣場三期2樓A216號舖

第8集 「玩火」級美食、亞洲Fusion十二道菜

1)藏巷十酒

深圳市龍華區紅山6979商業中心33座2樓

2)大自然醉鵝

珠海市香洲區金雞路306號宏豐大廈一樓

3)緊記糖水冰廳

珠海市斗門區中興南路江灣西一苑10楝105號舖

4)Kew+

香港九龍尖沙咀廣東道 5 號海港城海洋中心 4 樓 412 號舖

5)金紫荊生記粵菜廳

香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心博覽商場

第9集 古村古法「泥煨雞」、吃喝玩樂水療體驗

1)古法明爐(接霞莊店)

珠海市斗門區南門村新圍37號

2)the Roll’ING手作瑞士卷專門店

深圳市福田區福華一路 348 號卓悅中心 One Avenue東區B1層

3)漁語魚酸菜魚新川菜

深圳市福田區福華一路 348 號卓悅中心 One Avenue東區B1層184號舖

4)淺海灣休閑水療會所

深圳市寶安區新安街道龍井二路1號

5)婆婆珈琲屋

香港尖沙咀彌敦道176號The Nate 1樓

6)望月樓

香港鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓1號舖

6)盒馬鮮生

深圳市南海大道 2088-17 號信和購物廣場負一層

第10集 本地宵夜煲仔飯、打邊爐有折推介

1)北山會館

珠海市香洲區北山正街 57 號

2)YDM醫帝廟涼茶

珠海市香洲區北山村北山正街 78-5

3)北山舊物倉

珠海市香洲區北山正街原北山西元內

4)笨居居老火鍋

珠海市香洲區北山正街 66 號

5)天天Plus+

深圳市寶安區新湖路99號壹方城B1-028號商舖

6)盒馬鮮生

深圳市南海大道 2088-17 號信和購物廣場負一層

7)Blue Concept Café&Farm.關於藍

深圳市龍崗區布龍路335號龍景科技園D楝天台

8)嚐囍煲仔小菜

香港西環堅尼地城北街25號地舖

9)去滾

香港銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期-Midtown 27樓

第11集 玻璃屋歎禪意甜品、百年老字號年輕版

1)花雨西餐廳

深圳市羅湖區人民南路3001號海豐苑2樓

2)珠海橫琴悅椿酒店

珠海市香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

3)知幸亭

珠海市香洲區港灣大道港灣1號港8地下玻璃亭

4)四季芬芳

香港新界沙田正街 2-8 號新城市廣場三期 3 樓A 363號舖

5)鮨穴

香港銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場 12 樓 1202 號舖

6)COSTCO

深圳市龍華區民達路68號

第12集 花花生日大餐、三重日式蟹宴

1)AFLORISTA格桑野塔

珠海市香洲區樂文路8號一單元1層110

2)潤園四季椰子雞火鍋

深圳市福田區中康路卓悅滙購物中心5層32號舖

3)COSTCO

深圳市龍華區民達路68號

4)瓦爾登湖小院

深圳市南山區西麗街道沙河西路順佳成沙河西充電站園區內

5)Kaiyo海陽 . 居酒屋

香港尖沙咀梳士巴利道 18 號維港文化匯 K11 Musea 1 樓 103-103A 號舖

6)Glasshouse Greenery

香港尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 5樓501及503A號舖

第13集 珠海「飛車」滑落山、茶記貼地小菜餐

1)tea’stone

深圳市寶安區前海壹方城北區 1 層 039

打卡飲茶！（截圖）

好特別！（截圖）

2)金悅軒海鮮酒家軒（横琴 ICC 店）

珠海市香洲區環島東路 ICC 横琴國際商務中心第 2 座 4 樓

珠海高質實力派粵菜 平民價錢食到超滿足！

3)COSTCO

深圳市龍華區民達路68號

4)珠海景山三特索道有限公司

珠海市香洲區吉大海濱北路景山公園内

5)檀島咖啡餅店

香港灣仔軒尼詩道176-178號地舖及閣樓

6)Hungry Monkey

香港銅鑼灣登龍街 1-29 號金朝陽中心二期 - Midtown 地下 B 號舖

第14集 即買即加工海鮮盛宴、公園無人機「空投」外賣

1)白藤頭水產批發市場

珠海市斗門區白藤街道藤湖街19號

2)富利港海鮮酒樓

珠海市斗門區白藤街道藤湖街白藤頭水產批發市場3樓東南側及4樓

3)阿潤打邊爐

深圳市龍華區民治鑫茂公寓民豐路258號

4)COSTCO

深圳市龍華區民達路68號

5)深圳人才公園(無人機空投櫃服務)

深圳市南山區粵海街道東濱路人才公園潮汐廣場內

6)天天海南雞飯

香港沙田正街2-8號新城市廣場第三期三樓A363a號舖

7)Penna . Moon Garden

香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場食通天1102舖

第15集 珠海嚐澳葡口味、「花」主題港式火鍋

1)茶廳

珠海市香洲區橫琴勵駿廣場 B 楝105-106

2)海門魚仔 . 潮汕味

深圳市寶安區前海壹方城購物中心 L4 層042 舖

3)COSTCO

深圳市龍華區民達路68號

4)香江花月

香港荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630B號舖

5) 走青

香港太古康山道1-2號康怡廣場北座地下G9-G11號舖