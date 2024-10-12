TVB上位小花自爆慳家用頭髮撩牙　嚇窒馮盈盈：真係好爆

「後生仔」班底馮盈盈（FYY）、陸浩明（6號）、游嘉欣及孔德賢（Danny），拍攝旅遊節目《玩轉澳門更多Fun》帶大家齊齊玩轉澳門。四位「後生仔」去到路環碼頭的一間食店大歎白蘭地咖啡、豬扒包和辣魚包，期間大家閒談感情狀況，講到游游入行多年仍保持「A0」之身，游游突然有料爆說：「我揀極都唔好！」即時引起眾人嘩然，Danny說：「即係你試過先知唔好啦？」FYY唔執輸追問：「有咩唔好呀？講嚟聽聽！」



孔德賢（左起）、陸浩明、馮盈盈、游嘉欣繼續玩轉澳門。

孔德賢（左起）、陸浩明、馮盈盈、游嘉欣繼續玩轉澳門。

馮盈盈不顧形象開懷大吃。

另邊廂，與女友拍拖多年的6號被追問幾時結婚，腦筋急轉的6號靠一招拉開話題，反問大家會畀多少錢人情，游游竟然說要視乎宴會的餐單，激到反白眼的6號說：「你完全錯晒，唔應該係睇Menu係咩，而應該係睇你同佢嘅交情畀幾多，游游咁多年思想冇變過！」文青之旅停不了，FYY和游游去到一間森林風Café食好西兼打卡，該店就連「萬人迷」碧咸都幫襯過，FYY和游游唔執輸點了碧咸同款果茶和曲奇，打卡打到手軟！ 之後「後生仔」出發到十月初五街的茶飲店，出名是魔音的盈盈一時興起獻唱《祝君好》，聽到令人耳朵流產，6號更投訴：「盈盈，仲想做朋友嘅話就唔好唱歌啦！」

游嘉欣自爆疑似有戀事，FYY食晒花生！

游嘉欣自爆疑似有戀事，FYY食晒花生！

游嘉欣自爆疑似有戀事，FYY食晒花生！

盈盈晒魔音唱《祝君好》，真係嚇死人。

盈盈晒魔音唱《祝君好》，真係嚇死人。

最後一站，製作組「賣大包」請四人大歎土生菜，咖哩秋葵蝦、辣茄醬釀苦瓜船、小教堂焗肉圍等美食，色香味俱全，大家食到舔舔脷！飲飽食醉後大家集體撩牙，語不驚人死不休的游游再度發功，不經意爆出一句：「女人先會知，用頭髮撩牙。」聞言眼都凸埋的FYY說：「吓！頭髮撩牙？」Danny好奇心爆發問：「當牙線咁用呀？」游游繼續天然呆本色說：「你（FYY）冇試過？我以為係女仔都用㗎。」游游再自豪表示可以不犧牲任何一條頭髮的情況撩牙，再度被嚇窒的FYY說：「即係你拎嚟撩完，之後再擺番喺後面？你環保到底，頭髮都唔會嘥一條！真係好爆！」

游嘉欣無啦啦自爆用頭髮撩牙，嚇到大家眼都凸埋。

游嘉欣無啦啦自爆用頭髮撩牙，嚇到大家眼都凸埋。

游嘉欣無啦啦自爆用頭髮撩牙，嚇到大家眼都凸埋。