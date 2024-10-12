豪門少奶慶生細節證獲老公寵上天　曾錯愛天王被以「着鞋論」形容

昔日名模的熊黛林（Lynn）於2016與身家以億計的郭可頌結婚，並於2018年4月誕下一對孖女Kaylor與Lyvia，一家四口生活得非常幸福。熊黛林自從成為人妻人母之後，便全心照顧家庭，相夫教女，甚少有在幕前出現。不過她多年來一直Keep得好Fit，即使已生了兩個小朋友亦絕無半點師奶味，除了靚樣凍齡之外，身材亦與當年做Model時一樣。

熊黛林又靚又fit。(ig圖片)

熊黛林又靚又fit。(ig圖片)

熊黛林又靚又fit。(ig圖片)

熊黛林（Lynn）與郭可頌雙胞胎女兒Kaylor與Lyvia轉眼間已經5歲。（IG：@lynnx1010）

熊黛林與老公十分恩愛。(微博圖片)

前日（10日）熊黛林度過了她的44歲正日生日，她於社交網晒出慶生照，並留言寫道：「許個願先」加上愛心形狀的Emoji，還Tag了老公郭可頌，不過她老公沒有出鏡。相中可見熊黛林閉上眼睛許願，面上流露出幸福甜笑，且相當靚女。桌上的生日蛋糕寫有：「老婆Happy Birthday」，旁邊還有一大束鮮花，明顯是熊黛林老公送給她的，充滿儀式感，足見郭可頌十分之錫老婆，兩人結婚8年至今依然十分恩愛，甜蜜滿瀉。

熊黛林與老公每年都會一起慶祝生日。(ig圖片)

熊黛林與老公一起慶祝44歲生日。(ig圖片)

熊黛林與老公一起慶祝44歲生日。(ig圖片)

熊黛林曾與天王郭富城拍拖7年，甚至多次傳出兩人結婚的消息，不過最終還是分手了。當年兩人分手後，郭富城曾以「鞋」來比喻與熊黛林的一段情，表示：「一雙鞋不合腳時，成天穿都會不舒服，你都就會想換一雙舒服的鞋。我們每日都要走路，就好似身邊伴侶，應該要找對合適先着上去，硬撐着穿只會流血，傷口又不癒合，找另一個可能更好，感情世界也是一樣。」熊黛林可說是愛錯人，但如今她已有幸福家庭。

熊黛林是個幸福靚媽。(ig圖片)

熊黛林是個幸福靚媽。(ig圖片)