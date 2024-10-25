春花焰結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《春花焰》陸劇又名(春花厭)，改編自同名小説。有文宴、楊曉涵、王怡釗、甘紅竹、徐慧苗作為編劇，程籙、黃偉傑為執導，由劉學義、吳謹言領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。該劇有當紅演員擔當主演，有《花間令》一砲而紅的劉學義，拍擋《墨雨雲間》再度爆紅的吳謹言，演繹權謀復仇之間的愛恨交織，扣人心弦！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧春花焰@Weibo

《春花焰》(春花厭)｜劇情大綱

大炎、西燕和南越三國之間，戰火連年不息。大炎皇子慕容璟和（劉學義 飾）率領威北軍收復青州的失地，重創了西燕軍，凱旋而歸，準備接受封賞。然而，行軍路線遭到叛徒出賣，所有人措手不及，軍隊全軍覆沒，軍隊進入青州時，城中卻突然發生大火。在將士們的掩護下，雖然璟和筋脈寸斷，但他仍然倖存下來。其後城中流傳著謠言，指責慕容璟和對於青州百姓背叛大炎心懷憤恨，所以下令放火屠城，他從原本被稱為正義之師的威北將軍，變成了人人喊打的人屠將軍。璟和身處風口浪尖，一心想調查事件真相，誓要找出幕後主謀，安撫陣亡將士的英靈。於是，他建立了暗廠，訓練死士，策劃復仇行動。

青州少女眉林（吳謹言 飾）在大火中失去了至親，立誓要親手報仇，將屠城的元兇慕容璟和置於死地。她加入了秘密組織暗廠，成為璟和復仇棋局中的唯一「死棋」，她服用了墨脈之毒，做了死士。經過八年的嚴酷訓練，終於迎來了第一次刺殺任務，而目標正是她心中不斷煎熬的仇敵——大炎皇子慕容璟和。在暗廠的安排下，她化身為西焉赴炎和親的百名美人之一，趁機刺殺璟和，可是，她萬萬想不到暗廠的主人正是慕容璟和本人。儘管已成死士，她依然懷有強烈的求生意志，設法逃離暗廠，與璟和開始了激烈的周旋和對抗。在復仇的過程中，兩人最初只是互相利用，但後來演變成相知相愛，眉林從一開始的糊里糊塗，到之後萌生愛意，彼此重拾真心。可惜，在「棋手與棋子」的對峙中，最終只能糾纏卻無法相守。

《春花焰》播出時間｜最新追劇日曆

《春花焰》(春花厭)一共有32集，2024年10月14日12:00首播，優酷VIP會員首更3集（12:00更新1～2集，18:00更新第3集） ，10月22日及10月25日每天18:00更新2集。10月21日、10月23日、10月24日、10月26日、10月27日18:00更新1集，SVIP每個更新日提早6小時看正片。

《春花焰》(春花厭)｜演員人物關係圖

《春花焰》｜演員

劉學義 飾 慕容璟和

大炎皇子，戰後準備凱旋歸朝，卻遭叛徒出賣。大火的唯一倖存者，被指責是人屠將軍。後建立暗廠，策劃復仇，遇上了同樣想報復的眉林。

电视剧春花焰@Weibo

吳謹言 飾 眉林

青州少女，大火失去至親，因此想報復謀害慕容璟和而進入暗廠。

电视剧春花焰@Weibo

趙小棠 飾 落梅

电视剧春花焰@Weibo

畢雯珺 飾 越秦