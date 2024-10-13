靚仔星二代廖家爵被打到入院　斷鼻樑狂噴鼻血：好清脆「啪」一聲

《企業強人》第20集講到世代物流一名送貨員方弘（廖家爵 飾）與土豪車主發生衝突，更被對立公司籍此大做文章，之後更引起了一連串明爭暗鬥。日前（11/10）廖家爵在社交平台上透露因拍戲劇被對手打至入院，原來拍的就是這一集戲份。

廖家爵被打中鼻樑後被送入院，還好只是輕傷。（《企業強人》劇照）

廖家爵接受《香港01》訪問時，表示該場戲需要特約演員作狀打他一拳，但未正式roll機，試戲時，對手揮拳時就不小心真的打中了他。他說：「當時大家試戲，佢唔小心手指尾尾骨打中我個鼻樑，後尾聽返先知，當時成場都聽到好清脆『啪』一聲。」不過，廖家爵就表示，當時他並不知自己被打中，只是「feel到好痛」，他說：「因為係意料之外，嗰吓成個人都醒咗，同埋好痛。跟住全部人都衝埋嚟，又幫我止血又搵冰敷，原來我已經噴晒血，之後就俾人送去醫院。」

劇情講到送貨員方弘（廖家爵 飾）與土豪車主發生衝突。（《企業強人》劇照）

所幸，傷勢沒有大礙，他說：「照完X光冇事。只係有條骨折線。因為套劇已經埋尾，嗰日係我最後一場戲，所以隔咗3日後，我就開返工啦，就堆成套劇煞科嗰日一齊拍。」他表示，意外發生在上年12月，因為問題不大所以當時沒有告訴家人，免得讓他們擔心。

劇情講到送貨員方弘（廖家爵 飾）與土豪車主發生衝突。（《企業強人》劇照）

其實只係短短一幕。（《企業強人》截圖）

其實只係短短一幕。（《企業強人》截圖）

好返之後都係要拍多一次。（《企業強人》截圖）

廖家爵在社交平台寫道：「世界上真係有還原靚靚拳，清脆嘅一聲個鼻高咗又直咗，個人又靚仔咗」，當真是「打直咗鼻」？他回答時，就表示只是純粹搞笑，不過事後卻發現鼻樑位好像有些不同了。「照鏡個鼻好似正咗啲，咗樑位可能因為啲骨生返，所以埋口之後好似突咗少少，多咗一截，哈哈。」他也表示，休息的時間內也頗多問題出現：「眼對落個位腫起咗，成個阿凡達咁。事後都會標眼水，因為嗰時係冬天，呼吸都會有少少痛。」

好返之後都係要拍多一次。（《企業強人》截圖）

廖家爵表示，意外發生後特約演員也有瘋狂say sorry，但他就覺得自己也有責任，說道：「都係我唔好，就唔啱位避唔到。」