鄭裕玲(Do姐)不止一次身體力行撐港隊,上月香港足球代表隊作客鬥斐濟,Do姐竟身穿波衫,驚喜現身觀眾席上,又舉起大大個獎盃,與一眾球迷合照分享喜悅,當時已有指Do姐與港隊在當地合作拍片。

Do姐上月在斐濟穿上港隊波衫,入場睇香港足球代表隊比賽。(港台電視畫面)

Do姐舉起大大個獎盃,與一眾球迷合照分享喜悅。(IG@tpohk)

而日前港隊於萊恩公園球場的「國際足球友誼賽」大戰列支敦士登,Do姐竟再次現身觀眾席。 當港隊半場落後時,Do姐一度走入球迷區並拿起「大聲公」,呼籲現場球迷繼續為港隊打氣。不少球迷立即齊聲和應,更將港隊打氣歌改編成《Do姐打氣歌》,高唱「We love DoDo we do, DoDo we love you」,Do姐都馬上笑開懷,拍手講多謝。網民笑言:「Dodo姐做咗香港球迷會領隊」,就連港隊官方IG都轉貼了有關片段。

球迷改編《Do姐打氣歌》多謝Do姐!(Threads@tangaslie)

Do姐連續兩個月飛海外撐港隊,她更現身萊恩公園球場,用大聲公呼籲球迷為落後的港隊打氣。(Threads@tangaslie)