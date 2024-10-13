阮小儀返家途中於電梯內被偷拍　深感不忿公開事件經過宣洩不滿

森美與阮小儀是多年好朋友兼工作上的好拍檔。沒想到兩人同日分別遇上離奇事件。森美到日本大阪旅遊期間竟突然被取消酒店預約，流落街頭更差點要瞓街。而阮小儀則在返家途中被人偷拍，她於社交網出post講述了今次事件的經過。

森美與小儀同日遇怪事。(ig圖片)

阮小儀發文寫道：「話說頭先返屋企嘅時候，同一位身材肥肥哋嘅女士同𨋢，由於我掛住望WHATSAPP，冇留意到佢原來偷拍中，後來因為佢個姿勢有啲浮誇，個手機鏡頭拗向我嗰邊，所以被我發現，而佢即時亦即刻轉返去手機板面，點解我知？因為架𨋢有鏡反映返我睇😎。當我考慮想出聲問問你點解影我呢，但你就出𨋢嘞。」原來她是在電梯裡面被人偷拍。

阮小儀post了這張相講述事發經過。(ig圖片)

阮小儀續說：「嚡，住9樓嘅呢位女士，下次唔好咁啦，大家左鄰右里，其實打個招呼可以好平常，但偷影這回事，我就覺得唔太妥當同埋令我感到唔舒服，因為始終係自己屋苑，大家仲有機會碰面嘛，係咪？（本來諗住忍咗佢，唔出聲，但越諗越唔開心同唔知佢影咗乜，所以都係不如出聲，希望你睇到之後，請你下次唔好喇，因為架𨋢啲鏡嘅反映其實好清楚睇到你做乜㗎😟😟)」小儀坦言不吐不快，所以把事件公開了。

阮小儀於電梯內被偷拍。(ig圖片)

阮小儀於電梯內被偷拍。(ig圖片)