「亞洲第一美女」除罩新相終曝光　坑紋消失極致回春不輸後生女

現年57歲的「亞洲第一美女」王祖賢淡出幕前多年，但人氣不減，近日她由加拿大返回台灣參佛，再飛往蘇州，頻頻被網民捕獲身影。可惜相中王祖賢均戴上口罩影相，難以得知王祖賢全貌。日前王祖賢終於肯脫下口罩，真實狀態曝光！

王祖賢是當年風靡一時（電影《倩女幽魂》劇照）

王祖賢當年飾演《賭神》時靚到飛起！（《賭神》電影劇照）

近日都有不少蘇州網民偶遇王祖賢，王祖賢脫下口罩，終於讓網民一窺女神美貌。王祖賢皮膚白滑，氣色精神俱佳，完全不似年過半百之人。雖然近年王祖賢拍照時均顯露明顯坑紋，但這張相中卻不見皺紋，王祖賢風韻猶存，絕對是Keep得好女星代表之一。

網民於蘇州偶遇到王祖賢，當時她以一身淡雅灰布便服打扮出現。（網上圖片）

王祖賢潛心修佛。（影片截圖）

網民發文大讚王祖賢溫柔有氣質，除了祝福陌生人外，又勸對方學佛，「女神很高，人很好，臉很小很漂亮很有氣質 女神下電梯的時候就站在我旁邊，本人真的巨好看，很有氣質，臉很小，真的不敢相信是女神，就弱弱問了一句是祖賢嗎？可以合照嗎？本來沒想到女神會同意的，因為我也怕打擾到她，沒想到居然同意了！女神也看到了我的屏保是她，女神說話細細的很溫柔，我已經忘記過程了，總覺得像夢一樣，還是很激動，全程都說不出話，眼淚在眼眶里打轉，合照完後我說希望你天天開心，女神雙手合十說謝謝，並告訴我要學佛，真的很溫柔，優雅大氣」。

王祖賢最新除罩靚相．（小紅書）

王祖賢最新除罩靚相．（小紅書）

王祖賢最新除罩靚相．（小紅書）

網民於蘇州偶遇到王祖賢，當時她以一身淡雅灰布便服打扮出現。（網上圖片）

王祖賢更即場為粉絲簽名。（網上圖片）

王祖賢更即場為粉絲簽名，更題字「阿彌陀佛」與年份。（網上圖片）

王祖賢。（IG圖片）