金牌樊振東找數幫陳奕迅球拍搣膠　用廣東話承諾一事Eason勁興奮

陳奕迅（Eason）除了唱歌之外，近年亦熱衷於網球、羽毛球等運動，剛剛才參加完「費達拿超級摯友之夜」，與著名瑞士網球手費達拿組隊，堪稱夢幻聯動。而與他對戰的，就是曾隔空向他許下承諾的國家隊乒乓男單金牌得主樊振東！

費達拿聯同歌神陳奕迅，對戰中國職業網球手張之臻與跨界的金牌乒乓球手樊振東，堪稱夢幻聯動。（IG@mreasonchan）

陳奕迅事後發文：「很老實說，可以跟這3位金牌選手出現同一個場合，已經不用多說。 我再私心一點，還！要！跟！Roger ！Federer！在！同！一！個！球！場！打！球！呢！」（IG@mreasonchan）

Eason在費達拿面前都變小粉絲。（IG@mreasonchan）

上月，Eason拍片上社交平台，向國家隊乒乓男單金牌得主樊振東「挑機」，他拿出與對方同款的全新乒乓球拍，模仿起其經典的開球動作，又指著手中的球拍「下戰書」說：「東哥，呢塊膠等你嚟搣！」樊振東轉貼自己初開通微博的舊文，留言表示：「註冊微博第一天就等你了哥」。

上月，Eason拍片上社交平台，向國家隊乒乓男單金牌得主樊振東「挑機」。（微博影片）

他拿出與對方同款的全新乒乓球拍，模仿起其經典的開球動作，又指著手中的球拍「下戰書」說：「東哥，呢塊膠等你嚟搣！」

原來樊振東等咗Eason好耐！（微博圖片）

日前陳奕迅與樊振東終於兩雄相遇。（IG@mreasonchan）

而樊振東果然是「找數真漢子」，Eason與樊振東兩雄相遇，Eason一臉嚴肅，正想開波之際，樊振東突然走入鏡頭說：「等一下！我幫你操作一下！」並替Eason撕走球拍上膠膜說：「這樣！請～」Eason興奮得大叫「Wow！佢終於搣咗我塊膠喇！」又鞠躬致謝，叫樊振東做「老師」。而更令人驚喜的是，樊振東用廣東話回覆他：「我都搣完你就唔好黐喇，下次有機會教你打波。」使Eason興奮得手舞足蹈。

Eason一臉嚴肅，正想開波。（IG@mreasonchan）

樊振東突然走入鏡頭說：「等一下！我幫你操作一下！」（IG@mreasonchan）

並替Eason撕走球拍上膠膜說：「這樣！請～」（IG@mreasonchan）

面對金牌選手親自找數，Eason興奮得大叫「Wow！佢終於搣咗我塊膠喇！」（IG@mreasonchan）

Eason興奮攬住樊振東，連聲向對方致謝。（IG@mreasonchan）

而更令人驚喜的是，樊振東用廣東話回覆他：「我都搣完你就唔好黐喇。」（IG@mreasonchan）

Eason興奮得手舞足蹈。（IG@mreasonchan）

更獲樊振東許下承諾，答應下次教他打乒乓波！（IG@mreasonchan）