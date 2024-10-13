專訪｜陳蕾開完紅館無新目標　向死而生堅持做到最後一刻

(梁碧玲攝）

陳蕾將在下月底在澳門舉行其《念》演唱會，如無意外，極震撼嘅「中槍」淌血和「瞓棺材」將會澳門的威尼斯人綜藝館上演，唯獨歌單可能略有變動，但陳蕾強調澳門場將是更好的版本。「因為有過4場嘅經歷，第一日要留力，去到第三、四場先係最好，但澳門暫定一場，力度可以分配更好、再放膽啲去做。」紅館騷上，陳蕾玩咗唔少樂器，而這部分亦是用最多時間練習。「我有睇Jer同MC個騷，好明白佢哋所講花好多時間去練結他嗰樣嘢，呢個演唱會我都係花最多時間去練樂器，尤其結他，所以每日都睇返有無甩漏，so far無，希望澳門做得再好啲。」

陳蕾開紅館時，身形超弗，但經過旅行放肆後，佢都有少少擔心⋯⋯（資料圖片）

陳蕾演唱會分為《死》、《惑》、《念》、《生》及《能屈能伸》五大主題，由開場的一滴血走到最後變成嘉年華的繽紛紅色，帶出「念死無常、向死而生」的概念。（資料圖片）

《念》演唱會暫時只得澳門場，廣州出生嘅陳蕾坦然想在家鄉開騷，目的係想行動不便嘅親戚睇到自己演出，但她亦不會太強求，因為有得開騷已經好滿足。「而家連返去都少咗，喺香港有個幾穩定生活步伐，所以真係要抽時間返去探屋企人係要plan。」完成紅館後，會否已有下一目標？陳蕾笑笑表示：「我係無咩計劃嘅人，每日過得安好、無咩大好煩憂，就會慢慢知自己想點⋯⋯之前同朋友去旅行（捷克），有機會有天災，佢問我打算點，我係無所謂，同埋當下都有諗有無遺憾嘢，又好似無咩，我希望有愛盡量表達、有咩感到抱歉嘅都要講出聲。」

講到打機同織嘢，陳蕾自己都忍唔住話成日塑造出不務正業嘅歌手形象。（梁碧玲攝）

能夠做到每日無憾，難道針織成了陳蕾嘅修練方式？話題一轉去到「如果生命只剩24小時」，蕾子即謂：「我都會做埋手上嘅工作，我last day啫，咁你哋都嚟晒做訪問嘛，相識也是一場緣份⋯然後做晒嘢之後可能會返廣州，同屋企人食個飯，但同唔同佢哋講好呢？可能都會打聲招呼，遺書一定有，但應該係錄音、拍片方式。我覺得留下來的人會比較難過，為佢哋留多啲心理準備。」

Hair : Cliff @ Myos

Makeup : Tammy Au