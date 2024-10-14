中年好聲音3｜高菲跳出舒適圈跳太遠　周國豐挑剔潘紹麟太似林峯

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》昨日（13日）繼續播出大灣區新馬PK戰，由車婉婉主持，肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和曾路得擔任評審團。大灣區與新馬區今集進行激烈的比賽，6位出線的參賽者中就有5位是新馬區的選手，今集亮點都是在高菲及潘紹麟兩位的選手身上。

今集亮點都是在高菲及潘紹麟兩位的選手身上。(節目截圖)

今集亮點都是在高菲及潘紹麟兩位的選手身上。(節目截圖)

今集高菲抽中對戰陳麗寶，二人分別《愛上一個不回家的人》及《月光愛人》。因為上一集高菲有著一把「天籟女聲」，令評審一開始已經對他看高一線，高菲選擇跳出舒適圈唱《愛上一個不回家的人》向難度挑戰，但就被張佳添指他「跳出舒適圈變唔舒適」：「走出舒適圈係要，但唔係一走走到咁遠，咁你就會好唔舒適㗎啦。其實你揀比上次難道高一級咪得囉，呢隻跳咗三級啊！你係會Handle唔到㗎，不過呢你個感情係幫你攞到好多分。」

高菲有著一把「天籟女聲」，令評審一開始已經對他看高一線。(節目截圖)

高菲選擇跳出舒適圈唱《愛上一個不回家的人》向難度挑戰。(節目截圖)

張佳添指他「跳出舒適圈變唔舒適」。(節目截圖)

肥媽則覺得高菲「能Handle」這歌：「其實我覺得佢Handle到，但佢唔知點解一到後面佢可以去但一早就收返翻嚟。」而伍仲衡就覺得他的聲音「唔夠鬆」，都是覺得他在該取分的部分「收回來」，立即變「減分」。

肥媽則覺得高菲「能Handle」這歌。(節目截圖)

伍仲衡就覺得他的聲音「唔夠鬆」。(節目截圖)

而上一集被評審「熄燈」的潘紹麟則一改「多口」的性格，唱出《愛在記憶中找你》，連肥媽都表示「佢唔講嘢唱歌都真係幾好喎」。車婉婉在他唱完後問他：「你係唔係諗住今日唔講嘢？淨係唱歌？」潘紹麟受教表示「係！」

上一集被評審「熄燈」的潘紹麟則一改「多口」的性格。(節目截圖)

潘紹麟受教表示今集唔講嘢。(節目截圖)

周國豐竟然挑剔潘紹麟「似林峯」：「成個演繹好穩打穩紮，唯一要挑剔嘅就係太林峯啦，唔係個樣啊，係聲音。」伍仲衡則表示覺得潘紹麟「有排玩」，但他亦補了一句：「不過上次我同另一位參賽者講有排玩，下一個round佢就走咗，所以你唔好當真。」

周國豐竟然挑剔潘紹麟「似林峯」。(節目截圖)

伍仲衡則表示覺得潘紹麟「有排玩」。(節目截圖)

雖然周國豐指潘紹麟像林峯，但網民就不太認同，有網民覺得潘紹麟像黎明。