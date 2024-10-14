無綫小花做「死人」體驗殮葬儀式　畫「八家將」臉譜惹鬼攞命？

由人稱「村長」梁思浩夥拍黃紫恩（Jojo）、黃耀英（Darren）主持，以靈異為賣點的TVB Plus直播王牌節目《直播靈接觸》，上一輯播出時大獲好評，由原先19集添食至29集。最後一集思浩已埋下伏線，不排除推出第二輯。事隔不到半年，新一季《直播靈接觸》定於10月21日直播。

三位主持早前為新一季《直播靈接觸》拍的宣傳片造型。

三位主持早前為新一季《直播靈接觸》拍的宣傳片造型。

Jojo跟一班工作人員到韓國及台灣取景。

新一季《直播靈接觸》將於下星期一（21日）晚直播，村長梁思浩接受訪問時表示第二季會為觀眾帶來更多新鮮感，他說︰「會有韓國外景，呢20幾年少攝製隊到當地拍攝，另外仲會去台灣。堅持用原班人馬，我好信邪，因為上一集咁好成績。」據知頭幾集嘉賓已份量十足，包括陳雅倫及錢小豪。

Jojo跟一班工作人員到韓國及台灣取景。

Jojo跟一班工作人員到韓國及台灣取景。

師傅為Jojo畫上「八家將」面譜。

黃紫恩（Jojo）被派擔任外景主持，先後到訪韓國、台灣，最深刻體會是在台灣當「八家將」；台灣民間信仰的陣頭之一，專責捉鬼驅邪。Jojo表示先由師傅畫上「八家將」面譜，Jojo回憶說︰「師傅畫完臨開光之前，千叮萬囑開光後絕對唔可以講說話。因為一講啲鬼魂就知道我哋只係假扮，唔係真神，就會搞我哋。輕則受傷仲可以有更嚴重後果。」

Jojo跟「八家將」各成員合照。

「八家將」面譜開工後嚴禁說話。

薩滿女巫每次進行儀式都要付出極大體力。

Jojo起先本住為工作一試無妨，想不到當面譜開光後，奇怪的事發生，真係信不信由你。首先她感覺兩邊有大力道在推自己，卻發現身邊空無一人，Jojo驚訝表示︰「嗰時真係有啲慌，隨住儀式一路進行，本來我身上孭住十幾公斤嘅『刑具』，突然都變到無重量，肩膊亦唔痛，身體變得好輕。」

另一位薩滿女巫只有11歲。

Jojo目睹師傅進行「斬桃花」儀式。

Jojo走訪台灣跨性別網紅小A辣。

Jojo笑言在電視見到台灣廟會「神明」手舞足蹈，以為他們「扮嘢」，卻是真有其事，她說︰「開光之後身體開始不受控制、不斷搖晃手腳亂動，但我意識仲係好清醒，要用好大意志力先平定到。」此行她還見過乩童被附身問卜的情況。

韓國有殯儀大學可修讀殯葬課程。

韓國有殯儀大學可修讀殯葬課程。

Jojo體驗做「死人」接受殮葬儀式。

講到印象最深，Jojo話要數到赴韓國深山尋訪薩滿女巫。早前在港上映賣座韓國恐怖片《破墓》中金高銀飾演的角色，正是薩滿女巫師。韓國人相信她們擁有強大靈力，可以助人占卜及用儀式為人趨吉避凶。Jojo今趟親睹女巫絕密祈福儀式︰「聽講話係嗰家人嘅祖先變咗餓鬼，咁樣會令後人運道唔好，所以想透過儀式等祖先唔使再『捱餓』。」薩滿女巫地位崇高，但能力越大責任越大，不單付出沉重體力進行儀式，還要放棄愛情及私人生活。到底是什麼驅使他們每代承傳下去，留意節目播出會有答案。

訪問對象太似Jojo過世嫲嫲，令她泣不成聲。