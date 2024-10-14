10億歌手靈堂開騷本意被誤解　發文平反：可以不滿我屋企有錢但…

樂隊「享樂團」出道多年，主音鄺旨呈曾參加過《全民造星III》，但外界總是把焦點放在其背景，因為其母親是香港上市公司「現代美容」創辦人兼主席曾裕，身為CEO的他身家逾10億，曾在訪問中公開自己所居住的市值30億赤柱豪宅，非常富貴。

旨呈2009年組成樂隊The3Think，2013年把樂隊改組成享樂團並跟唱片公司簽約出道（IG@andy3think）

旨呈（左上）參加過《全民造星III》，之後不時在ViuTV參與演出。（IG@andy3think）

旨呈母親是香港上市公司「現代美容」創辦人兼主席曾裕，身為CEO的他身家逾10億。（IG@andy3think）

但亦因為這樣，外間總覺得他只富二代、唔使做，母親亦曾以月薪20萬利誘他放棄歌手夢想，全力打理家中生意。他曾在電台訪問中強調自己不是二世祖︰「我做過什麼二世祖的事？我離地？我有胡亂揮霍、標奇立異、通街派錢、或擺擂台打拳嗎？或許因父母踏實的影響及教導，我一直很認真低調地工作，生活不是在公司就是返家，最盡也是健身，努力地在CEO和歌手兩個身分中取得平衡，我認為每個人都可以有不同面向，人是不可以無夢想！」

旨呈曾強調自己不是二世祖，指自己一直踏實低調做人。（IG@andy3think）

不過近日他就做了一件相當破格的事，在九龍殯儀館開放日當天舉行音樂會，唱了謝霆鋒《活著Viva》及MC $oHo & KidNey的《係咁先啦》等，引起很大迴響。旨呈透露最初收到邀請都覺得奇怪，但由於主辦機構希望公眾以正面態度面對生死，所以他便接受邀請。旨呈說：「悼念唔一定要破地獄唔一定要聖詩，其實可以係你鍾意嘅流行歌曲，你喜歡嘅音樂去紀念，所以舉辦呢一個熟悉的音樂不熟悉的葬禮音樂會。」

日前九龍殯儀館開放日，享樂團舉行音樂會。（IG@andy3think）

享樂團唱了謝霆鋒《活著Viva》及MC $oHo & KidNey的《係咁先啦》等，引起很大迴響。（IG@andy3think）

不少網民覺得音樂會很正很有新鮮感，但亦有批評聲音，覺得他們不尊重、難以接受等等，旨呈就覺得被誤解，發文解釋：「未看清全盤事實，唔好單單一首歌就否定整個生死音樂分享的意義。」他亦深知自己背景財力受關注，表示：「你可以唔滿意我屋企有錢，冇問題！但大家係真心為今次殯儀館分享，落咗好多心機希望大家能夠有所思考。可以試吓花多啲心思了解吓先至作評論。悲歡離合喜怒哀樂。釋懷。」

雖然很多人讚這種表演放式，但亦有人覺得不尊重，本意被否定的旨呈於是發文平反。（IG@andy3think）

他再列出11首歌的歌單，逐首去解釋，如《戰場上的快樂聖誕》象徵「見唔到最後一面嘅離別之痛」、《活著VIVA》代表「人要活得精彩，走也走得精彩」、《係咁先啦》意味「我要走得精彩，全世界都開心」、Coldplay的《Yellow》則是「你會永遠好似星星存在天上」。不少網民留言叫旨呈別要氣餒，透露睇片都睇到喊，覺得這樣的音樂會反而是很好的生死教育。此外，也有人覺得香港人對葬禮態度仍十分保守，希望日後可以在殯儀館新增駐場歌手服務。