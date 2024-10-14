出租大叔1-5集劇情劇透｜香港ViuTV原創劇+演員角色陣容

《出租大叔》由陳雅莉作為編劇，陳賢俊為導演，由強尼、沈貞巧、陸駿光、張達倫、陳子豐、邱頌偉等人主演的的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情、更新時間、角色演員。

出租大叔｜故事簡介

林木森（強尼 飾）因中年失業變成窮光蛋，女兒林瑪莎（沈貞巧 飾）因此想出了個離奇的創業點子——「出租大叔」，旨在幫助都市人解決各種生活難題。林木森（強尼 飾）同時也找了他的3位兄弟一起加入。

出租大叔｜1-5集劇情劇透

出租大叔第1集（10月14日 星期一）

中佬林木森（強尼 飾）是個投機愛取考的頂尖汽車銷售員，事業蒸蒸日上，身邊還有一位火辣女伴。早年離婚的他，女兒林瑪莎（沈貞巧 飾）與前妻居住在國外，與爸爸榮彪（高翰文 飾）關係不佳。林木森和三位好兄弟：才華橫溢的陸奧（陸駿光 飾）、Café老闆Ben（陳子豐 飾）以及的士司機阿田（邱頌偉 飾）共同租住了一個「叔舍」，成為他們日常看球和聚會的場所。

隨著經濟下行，林木森失去了汽車銷售的工作，女伴也因而夾帶私逃，一夜之間淪為窮光蛋！就在同一天，女兒瑪莎突然回港，無情揭露了林木森窮困潦倒的生活狀態。無奈之下，林木森只好帶著女兒回到父親家暫住。在一次幫鄰居進行「角色扮演」的事件後，瑪莎靈機一動，想出了個離奇的創業點子——「出租大叔」！這個新業務旨在幫助都市人解決各種生活難題，而要實現這個創業夢想，兄弟的支持必不可少。於是，林木森決定召集他的好兄弟們一起下海闖蕩！

出租大叔第2集（10月15日 星期二）

才子陸奧雖然深受女性的歡迎，卻因一個「難題」困擾不已，需尋求心理醫生的幫助。與此同時，出租大叔的業務迎來了首單生意！林木森受客戶委託，幫助剛出獄的Irene（梁雍婷 飾）處理生活中的大小事，希望能讓她重拾快樂。但Irene心事重重，只想靜靜地看海，林木森一時無法應對，於是請來陸奧幫忙，試圖打開Irene的心扉。在相處的過程中，陸奧逐漸發現，Irene目光所及的，其實是海邊車仔麵店的老闆娘。林木森驚訝地發現，Irene竟然是一名詐騙犯，甚至間接導致了自己親弟的死亡。而海邊的老闆娘正是Irene的母親。面對如此複雜的家庭問題，眾大叔認為不見面或許是最好的選擇，但瑪莎卻不同意，於是她巧妙地設計了一個計劃，讓Irene和她的母親得以相見……

出租大叔第3集（10月16日星期三）

Irene母女終於首次見面，卻無法達成和解，這讓瑪莎感到十分失落。為了安慰Irene，陸奧送上了一首詩，鼓勵她學會放下人生中的無解之事。最終，Irene含著淚水將寫給母親的信一一燒掉，向過去徹底告別。同時，陸奧也在這一過程中解決了自己的心理困擾，重新找回了創作的靈感！

瑪莎的網友鋒鋒（彭柏然 飾）因與同學發生衝突，要被見家長的麻煩。瑪莎主動安排林木森扮演鋒鋒的家長。林木森順利幫助鋒鋒渡過難關，但卻因此發現瑪莎在國外經常找人假裝父母，對女兒自小獨立的生活感到十分自責。最終，他決定放下自尊，主動向瑪莎示好。另一方面，大叔Ben因姐姐們的催促而煩惱於傳宗接代的問題，原來他與妻子Stephy（張紋嘉 飾）一直過著無性生活。究竟是Ben的問題，還是另有難言之隱？

出租大叔第4集（10月17日星期四）

生於圍村的長子大叔Ben，面對家姐們和妻子Stephy的施壓，迫於無奈被提議進行人工受孕以延續香火。雖然Ben心軟屈服，但內心卻十分糾結。此時，出租大叔迎來了長期客戶Brian，他委託林木森定期照顧其母親Pauline（馮素波 飾）。Pauline性格古靈精怪，打扮花枝招展，還特別要求找一位臀部翹的大叔來提供服務。林木森和瑪莎經過一番苦苦尋找，最終發現Ben的圓潤身材最符合她的要求。為了逃避人工受孕的困擾，Ben決定當起出租大叔！

Ben的舞技讓他和Pauline之間的話匣子打開了！原來兩人都因舞蹈與另一半結下了緣分。Pauline熱愛跳舞，是為了懷念已故的丈夫。而Ben則坦誠，他和Stephy之間的問題在於自己。在向Pauline傾訴心聲後，Ben意識到若不對Stephy坦白，將會影響她一生。最終，他決定勇敢面對，向Stephy坦白自己的內心感受。

出租大叔第5集（10月18日星期五）

阿田在載客的途中偶遇了初戀情人、過氣女藝人慧敏（何嘉莉 飾）。年輕時，他們曾一起參加DJ大賽，阿田落選了選擇了當司機，而慧敏則奪得大獎，成為藝人，但可惜至今名氣平平。當阿田得知慧敏在陸奧的電影試鏡中落選後，便安排兩人再次見面。然而，見面後陸奧再次給了慧敏一記殘酷的打擊，讓她心灰意冷，最終決定改行當保險銷售員。

阿田迫切地請求林木森幫助慧敏重拾鬥志。隨著保險公司即將舉辦迎新營，阿田決定用一場廣播劇來激勵她。在迎新日那天，阿田、林木森、陸奧和Ben巧妙地混入保險公司，趁著慧敏尚未發言，搶佔了整個活動的舞台！這場懷舊的廣播劇喚醒了慧敏的初心，阿田不僅幫助了慧敏，還救贖了自己那百無聊賴的生活……