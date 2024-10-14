東張西望｜沉船男追求不遂指被騙60萬　梁敏巧同女事主當面對質

TVB節目《東張西望》昨日（13日）報道一名化名小白的報料人指自己被人「情騙」。小白在網上社交平台認識Vivi，以為自己遇到「真愛」，但認識之後Vivi就不斷說服他購買美容療程及升學進修等課程，小白損失近六十萬。後來，小白在Vivi的手機通訊軟件中發現「原來自己不是一個人」，還有過百位同病相憐之人，小白「報東張」後約Vivi出來對質…

一名化名小白的報料人指自己被人「情騙」。(節目截圖)

小白以為自己遇到「真愛」，但認識之後Vivi就不斷說服他購買美容療程及升學進修等課程。(節目截圖)

Vivi現身後卻有另一個說法？小白表示前陣子買了新手機給Vivi，而自己則用Vivi的舊手機：「佢聲稱佢手機壞咗，佢暗示叫我送一部新嘅手機畀佢，咁佢舊嗰部就畀咗我用嘅。咁我無意之中就入返我自己whatsapp account嗰時就見到佢同嗰啲，即係佢啲對話內容就出返嚟啦，發現畀佢呃嘅原來唔止我一個囉，可能有成百幾二百個人。可能佢真係為咗佢啲業績啊，佢工作啊而咁樣去搵客囉。」之後小白用Vivi的通訊錄再從中選了幾個來分享自己的遭遇，發現他們與自己都有不少的共通點。

Vivi現身後卻有另一個說法？(節目截圖)

小白表示前陣子買了新手機給Vivi，而自己則用Vivi的舊手機。(節目截圖)

對質當日，Vivi與好友一同出現，而小白一見到Vivi就連珠發炮：「依家我問你啊，錢同美容院，你想點啊？」Vivi反駁：「美容院嗰邊，你咪追究返美容院囉。咁需要美容院去負責處理㗎嘛，到底我差你啲咩先？」之後小白就數出之前Vivi叫他幫忙買的東西，二人發生一場「你來我往」的爭執，小白更指責Vivi「扮單身」，其實聲稱的「表哥」就是男朋友。

對質當日，Vivi與好友一同出現，而小白一見到Vivi就連珠發炮。(節目截圖)

二人發生一場「你來我往」的爭執，小白更指責Vivi「扮單身」。(節目截圖)

「東張女神」梁敏巧現身問清楚Vivi與小白是什麼關係，Vivi二話不說指是「朋友」：「識咗三年嘅friend嚟！」Vivi回應小白指她騙他買療程時表示由他們認識開始，就沒有刻意隱瞞自己做美容：「而當初我亦都冇隱瞞，我都係同佢講話我係美容院做，而佢亦都清楚知道明白嘅。喺美容院嘅所有過程，佢都清楚知道我會有錢收嘅。」對於要求小白購買東西給她，她都一一反駁表示自己沒有要求小白買東西，而是小白搶付款。

「東張女神」梁敏巧現身問清楚Vivi與小白是什麼關係，Vivi二話不說指是「朋友」。(節目截圖)

對於要求小白購買東西給她，她都一一反駁表示自己沒有要求小白買東西，而是小白搶付款。(節目截圖)

Vivi更覺得是小白「追求不遂」而把這些都搬出來說，更指小白在追不到女生就追回以前的東西，「我唔明咩道理囉」。至於有關「表哥」，Vivi則解釋與表哥也會有吵架的時候，那個時候的確是單身，小白表示有證據證明Vivi多年來向無數的「客人」聲稱自己是單身，而Vivi則保持緘默，不作任何回應。

Vivi指小白在追不到女生就追回以前的東西。(節目截圖)

至於有關「表哥」，Vivi則解釋與表哥也會有吵架的時候，那個時候的確是單身。(節目截圖)

至於小白到底為什麼會得到Vivi的手機原因，Vivi所說的竟然與小白所說的是兩個版本。Vivi稱只是托小白把手機拿去修理，並沒有說過二人的手機「交換」來用，更說是小白不肯把手機交還，Vivi認為是小白求愛不遂而對她作公開報復。

小白到底為什麼會得到Vivi的手機原因，Vivi所說的竟然與小白所說的是兩個版本。(節目截圖)