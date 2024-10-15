張馳豪唱《天黑黑》眼濕濕原來因為咁　詹天文鼓勵多啲Busking

元朗一商場將於十月至十二月聯同新城廣播舉辦《MIX FEST 音浪派對》，屆時將邀請不同Gen Z歌手到場演唱，亦有輕鬆隨性的K-pop dance 舞蹈派對等等，活動更特設招募環節，歡迎大眾報名參與演出，讓各位有才華的年輕人擁有踏上舞台的機會，展現才能。新城廣播藝人管理部METRO MUSIC積極發挖新人，表現出色的話，更有機會獲安排面試，踏入樂壇，夢想成真！

元朗一商場將於十月至十二月聯同新城廣播舉辦《MIX FEST 音浪派對》，屆時將邀請不同Gen Z歌手到場演唱。

而《MIX FEST 音浪派對》的預演場則於昨日（10月13日）圓滿上演，邀請了多位Gen Z歌手，包括：詹天文（Ｗindy）、張馳豪（Aska）、周卓盈（MIC）、黃筠兒（Chloe）、趙展彤（Val）、陳昭煊、OneUp、林芊瑩（Irene）、㛓僑（Kamie）齊齊獻唱；還有充滿活力的K Pop舞團「Why Not」聯同熱愛K Pop舞者，合共60人熱鬧勁舞，以及邀得香港業餘管弦樂團演奏為預演揭開序幕，各類型演出充份展現Mix Hall致力打造多元共享空間的理念，以及場地與別不同的舞台視覺效果，吸引了大批年青人及市民圍觀欣賞演出，氣氣相當熱鬧。亦為即將於10月27日起盛大舉行的《MIX FEST 音浪派對》六場戶外音樂會、兩場K Pop舞蹈派對及12月25日的聖誕秀拉開序幕。

《MIX FEST 音浪派對》的預演場則於昨日（10月13日）圓滿上演，邀請了多位Gen Z歌手，包括：詹天文（Ｗindy）、張馳豪（Aska）、周卓盈（MIC）、黃筠兒（Chloe）、趙展彤（Val）、陳昭煊、OneUp、林芊瑩（Irene）、㛓僑（Kamie）齊齊獻唱。

《MIX FEST 音浪派對》的預演場則於昨日（10月13日）圓滿上演，邀請了多位Gen Z歌手，包括：詹天文（Ｗindy）、張馳豪（Aska）、周卓盈（MIC）、黃筠兒（Chloe）、趙展彤（Val）、陳昭煊、OneUp、林芊瑩（Irene）、㛓僑（Kamie）齊齊獻唱。

昨日的預演場由多名Z世代歌手各自唱出最Hit歌曲，K Pop舞團「Why Not」以韓潮熱舞震撼全場，而香港業餘管弦樂團演奏多首名曲，既有古典樂曲亦有電影主題曲。即場示範Agora系統配合不同風格的音樂及表演者的律動，現場巨型的LED屏幕展現出不同背景及演出者經過電腦技術合成的人體形象，全場燈光色彩亦隨著音樂節奏轉換，光與影完全包圍演出者與觀眾，兩者都甚為投入現場熱烈的氣氛。預演節目完美示範了與別不同的演出與觀賞體驗。

《MIX FEST 音浪派對》的預演場則於昨日（10月13日）圓滿上演，邀請了多位Gen Z歌手，包括：詹天文（Ｗindy）、張馳豪（Aska）、周卓盈（MIC）、黃筠兒（Chloe）、趙展彤（Val）、陳昭煊、OneUp、林芊瑩（Irene）、㛓僑（Kamie）齊齊獻唱。

《MIX FEST 音浪派對》的預演場則於昨日（10月13日）圓滿上演，邀請了多位Gen Z歌手，包括：詹天文（Ｗindy）、張馳豪（Aska）、周卓盈（MIC）、黃筠兒（Chloe）、趙展彤（Val）、陳昭煊、OneUp、林芊瑩（Irene）、㛓僑（Kamie）齊齊獻唱。

張馳豪掛念嫲嫲眼濕濕演唱《天黑黑》 為演出苦練電結他

Aska自彈電結他演唱新歌《宇宙逃生口》，接著再演唱孫燕姿的經典金曲《天黑黑》，演唱前Aska感性說：「呢首歌係我細個時好鍾意、好鍾意，因為我同嫲嫲關係好親密，由細湊到我長大，再聽番有種特別感觸，希望今日嘗試感動到大家，送俾大家《天黑黑》。」全場熱烈歡呼。

張馳豪掛念嫲嫲眼濕濕演唱《天黑黑》。

演唱完後，Aska返到後台終於忍不住淚水哭了出來，冷靜一陣才說：「今日有好大感觸，有啲失控。（掛念嫲嫲？）佢走咗啦，6年。（重陽節有冇拜嫲嫲？）有呀，嫲嫲葬在上海，因為重陽節要開工，提早飛咗上海拜咗嫲嫲。」Aska更特登為今次演出彈結他，並練足一星期：「知道接到呢個騷時，馬上不停練（結他），練足一星期，起彈到水泡，見到反應咁好，覺得好值得。」

演唱完後，Aska返到後台終於忍不住淚水哭了出來。

詹天文鼓勵年青人到安全地方Busking

Windy也演唱了兩首歌《風的形狀》及《麻煩彈開》，現場反應十分熱鬧，演唱完後，Windy大叫好玩：「讀中一、二時，曾經與同學去海邊玩Busking，不過只玩過一次，剛才演唱回憶番晒嚟。」 Windy表示發現時下好多年青人都很內向，十分鼓勵大家多出外走走及玩下Busking ，並讚今次演出的場地提供了年青人Busking安全地方：「呢度有保安，仲有蓋遮擋，落雨都可以照玩。頭先見到跳K Pop，我都爭啲忍唔住想跳埋一份。」

詹天文鼓勵年青人到安全地方Busking。

Windy也演唱了兩首歌《風的形狀》及《麻煩彈開》，現場反應十分熱鬧。

OneUp濕身演唱

而二人男子組合OneUp 為今次演唱悉心打扮，穿上皮褸恤衫隆重演唱，但就熱到全身濕透，仍堅持唔除外套，十分專業。兩人說：「見到咁多觀眾，距離又咁接近，感覺好正，熱到濕晒身係好值得的。」