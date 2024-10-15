明年港產賀歲片檔期冇戲上？　古天樂率「城寨四子」趕拍補飛

每年新年的賀歲片檔期都是電影商必爭的，亦曾經試過同一時間有多部港產賀歲片上映，但今時今日，電影市場持續低迷，票房成績亦大幅下滑，以致欠缺投資者。有報道指，今年的賀歲檔期的賀歲片暫時只有兩部，其中一部是《九龍城寨之圍城》班底的作品。

除了「城寨四子」及「Daddy」古天樂外，亦會加入了王丹妮、梁詠琪、周秀娜和陳湛文等人。（梁碧玲 攝）

過去大部分的賀歲片都在8-9月期間已經準備開機拍攝，但今年好像比往年來得要慢，到10月都未有傳出賀歲片開機的消息。而往年都有拍開賀歲片的吳君如今年則沒有作品，雖然她年初時曾透露有一部電影計劃今年開拍，希望能成為下年的賀歲片，但其後她表示劇本不夠好而不考慮，以致她今年沒有作品。除了吳君如外，原本亦會參演賀歲片的MIRROR成員呂爵安，那部作品亦而需要延拍，以致今個延拍檔期「空」了出來。

往年都有拍開賀歲片的吳君如今年則沒有作品，連原本亦會參演賀歲片的MIRROR成員呂爵安，那部作品亦而需要延拍。（IG：koktakchiu）

有見及此，有兩家電影公司出手打救，分別是《臨時劫案》導演麥啟光執導及《喜愛夜蒲》的監製伍健雄執導的電影來「救市」。日前古天樂出席活動時，已經預告會用《九龍城寨之圍城》原班人馬拍攝新電影，除了「城寨四子」及「Daddy」古天樂外，亦會加入了王丹妮、梁詠琪、周秀娜和陳湛文等人。王丹妮日前出席活動時則「口快快」透露了下星期即將開拍新賀歲片，而且拍得比較趕，其他則繼續賣關子。

日前古天樂出席活動時，已經預告會用《九龍城寨之圍城》原班人馬拍攝新電影。（梁碧玲 攝）

王丹妮日前出席活動時則「口快快」透露了下星期即將開拍新賀歲片。（葉志明攝）

導演麥啟光指這部本來不是賀歲片，但因為明年欠缺港產賀歲片，所以就「轉陣」把這部變成賀歲片，電影亦會在近期正式開拍，有望可以趕得及於2025年1月29日（年初一）上映。

導演麥啟光指這部本來不是賀歲片，但因為明年欠缺港產賀歲片，所以就「轉陣」把這部變成賀歲片。（葉志明 攝）

而另一部則由伍健雄執導，賭博主題有關賭博，雖然很多資料都未確認，但亦希望月內能夠開機，望能趕得及新年檔期上映。

另一部賀歲片由伍健雄執導。（陳順禎 攝）

除此之外，另一導演葉念琛昨日（14日）亦在社交平台發文：「美女辦公室！」他亦有標注「賀歲片」及「拍攝中」的字眼，相信能趕得及於新年檔期上映。