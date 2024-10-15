森美親揭大阪被無故取消酒店房真相　原來係老婆負責訂一原因出事

森美近日與童顏靚老婆陳雅嫻遊日本，豈料於12日晚上10點幾於大阪街頭拍片求助，自爆早前透過訂酒店網站預訂房間，一星期前已付款及確認，12日下午卻臨時收到平台發電郵通知指房間取消了，即使他去櫃枱跟職員爭論2小時都無果。處境徬徨的他指四圍撲酒店都被告知爆滿，夜晚十點還要拖着行李流落街頭。他更表示老婆已開始嬲豬不理睬他，幸好最終他獲朋友幫助，成功搵到房間過夜。

2019年森美首度公開與太太合照。（IG：@sammy903）

森美昨晚（12日）在IG上載一條影片交代現時與老婆陳雅嫻流落大阪。（IG圖片）

森美已旅遊完返港工作，他今日主持商台節目《早霸王》時就再次談及今次於大阪被突然取消酒店預訂一事。森美表示：「收到平台既電郵話畀我兩個選擇，佢先講話係other reason所以無咗間房，佢唔能夠control既reason。我太太話一個禮拜前已畀晒錢，係non-refundable，有晒confirmation letter同number。嗰兩個選擇一係接受佢哋既賠償，50蚊美金，一係就由佢哋幫我搵房，但係我同佢哋講我淨係想要返嗰間房，我唔要賠償，我要房。」

森美得到好友幫助終於搵到酒店住啦！（IG圖片）

森美表示對方再次電郵通知找不到房間了，只剩賠償一個選項，他和老婆只能靠自己去找房間。他和老婆去到該酒店，竟被告知並沒有他們的預訂。他們找遍大阪只找到一間港幣5萬的房間，唯有放棄這間。森美老婆在原本訂房的網站上找到有酒店房，於是兩人再試多次，又再訂一次，並即時過數付款，亦收到了confirmation letter，不過結果也是無房。

森美與老婆到了日本旅遊。(ig圖片)

另外，今日凌晨森美亦有於IG出post談及事件，表示：「多謝所有嘗試打救我嘅人凡事向好嗰邊諗 有經歷先好嘅 總之下次大家都要小心啲 做足準備先去旅行 就算confirm咗機票同酒店都不妨Send個email Double confirm 不過今次成個旅程買機票買酒店到行程都有太太負責 我本身冇過問 淨係享受 其實佢已經做得好好㗎啦 所以都感激佢！感恩行街同喺機場同飛機上面都好多香港人關心 再次多謝 做電台節目再分享呀！」

森美露出楚楚可憐的樣子。（IG圖片）