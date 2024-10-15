樂壇新人開騷索價$1280貴過天后？馬桶打卡兼改詞回應：880冇畀多

參加《全民造星IV》入行的何洛瑤（Sica）憑住日系和「白卡」路線殺出一條新血路，有「港版Ano」之稱，去年都捧走新人獎，更早過晒同屆的COLLAR成員開個人騷。日前她宣布將於12月5日在麥花臣場館舉行《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》，以飛航員打扮影海報，又將門票價位以機艙概念劃分為First class $1280(地面企位)、Business Class $1080(地面企位)、Economy Class $880 (地面企位/坐位) / Economy Light $680 (坐位)。

Sica有「港版Ano」之稱。（IG@j.sicasi）

Sica年初在叱咤奪得新人銅獎。（IG@j.sicasi）

Sica之前都有同P1X3L、Win Win和Alice等開騷。（IG@j.sicasi）

Sica已推出過5、6首歌，如月前的《外星少女失語症》。（IG@j.sicasi）

Sica入行前已是Cosplayer（IG@j.sicasi）

不過售價就令不少人譁然，雖然Sica講明First class可優先入場、享有官方周邊專屬排隊區以及5人一組的團體合照等「讓您每一刻均尊貴無比」的福利，但網民就說，過往的麥花臣本地歌手騷，門票最貴都只是$880，而今次音樂會票價更超越鄭秀文《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》最貴門票$1,080；以及容祖兒《ANOTHER SIDE......JOEY．MY SECRET．LIVE》最貴門票$1,180。甚至乎，跟Sica同日開騷的日本歌手藤井風，其亞博演出最高票價都只是$1,099。不過都有人幫Sica講說話，指定價是由主辦單位決定，而且她的贊助商較少，所以門票訂價會高些少，又覺得「唔鍾意咪唔好買飛囉」。

Sica宣布12月開騷，但定價就引起不少爭議。（IG@j.sicasi）

Sica之前開過《P1X3L 5G On Stage!》，與P1X3L、Win Win、Ash、Alice、Yoyo演出，但她成為最早可以開個人騷的一位。（ViuTV）

其實Sica都曾經就定價解畫，她說：「齋睇係$880，你講的$1280係額外包埋其他項>_<？陸然我平時睇開的band show比起880係再平啲，但今次喺麥花臣，我真是想搞好多花臣 XD無論係人手上設計上定係其他東西都需要一定嘅成本，like今次請返嚟嘅live band我真係好鍾意，當然成本上都想慳得就慳>< like嚟緊的周邊我都係自己畫，希望你明白，我會好好努力練習對得住呢個價錢」

Sica曾就門票價格解畫，她說：「今次喺麥花臣，我真是想搞好多花臣 XD」（IG@j.sicasi）

而為了令大家更明白，昨日她再將《天氣之女》改詞，剪了一個「MV」回應網民的聲音，其中都有貼出傳媒指她定價過高的報道，順道小劇透預告一下這個騷到底點解值這個價錢，Sica自稱「屎卡」並唱出：「年末又要 睇屎卡唱 聽屎卡跳 課全副家當 高質搞騷880並冇畀多 花臣多激唱にほんご 程度勁似睇mus fes喎 完全大混播 live band跳唱 mosh爆想更加狼 練結他笑著忙 重點：若買飛 必須開心課」臨尾她更在馬桶旁邊拎住張打格相影相，相信就是要呼應「屎卡」這個名。

她轉貼了傳媒指她「索價高過天后級歌手」的報道，以歌曲回應。（IG@j.sicasi）

Sica唱：「高質搞騷 $880並冇畀多」（IG@j.sicasi）

Sica貼出打格Rundown，透露演唱會至少有20首歌。（IG@j.sicasi）