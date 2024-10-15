愛回家｜邵初被網民嫌老　大方回應：選港姐已經俾人話我老啦

邵初今日（15/10）現身電視城出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。提到她今年7月加入《愛回家》劇組，為了飾演律師「Minnie」一角，不惜犧牲剪走七吋長髮，以一頭短髮示人。但不過較早前她在劇中與葉蒨文同框竟被網民嫌老：「睇唔睇得出邵初細過葉蒨文」、「哇，原來Candy仲老過Minnie」。

邵初在劇中短髮造型顯得相當成熟。（吳子生攝）

邵初接受《香港01》訪問時表示：「其實自己本身都係新手，喺演呢個角色始終有啲難道，因為律師呢個角色人設係好聰明同好正經，變咗要演到有喜感，就要不停咁去揣摩點樣去做。其實自己係會怕自己做得唔好，但同時我亦明白到，如果越怕就只會做得唔好。咁所以就放膽去演。」

邵初今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

對於被網民嫌老，邵初表示：「其實以前我係會唔開心，但我而家就冇唔開心。大家應該都聽過童顏，我認我應該係老顏，因為我細個嘅時候已經係咁嘅樣，同埋我咁多年都冇變，我參選港姐嘅時候，都已經俾人話我老啦，咁都而家都俾人話老，可能到我四十同五十歲，我都係Keep住咁嘅樣。（面對網民批評變的很堅強？）都係迫出嚟嘅，多謝大家好與唔好嘅批評。但其實就算好多人去話我，但我都會見到有一啲會幫我平反嘅留言，甚至會有人傳短訊叫我唔好唔開心，仲話我呢啲樣係氣質樣嚟㗎，我收到係好窩心。」