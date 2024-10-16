37歲TVB元祖級最強Body連開兩電影　拍葉念琛賀歲片造型率先曝光

37歲TVB元祖級最強Body高海寧（高Ling）去年憑TVB台慶劇《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最佳女配角」後爆紅，現時她在內地擁有極高的人氣，吸引各大品牌邀請登台，以及接拍綜藝節目和劇集的邀約等。較早前有消息指高Ling即將會接拍由葉念琛執導以打麻雀為主題的賀歲電影，並且會與馬國明共同演出。葉念琛日前（14日）在IG率先曝光一班有份參演賀歲片的演員合照，意外曝光高海寧在新電影中的造型。

高海寧（高Ling）在TVB台慶劇《新聞女王》中飾演許詩晴（Cathy）。（IG@sammkoling）

葉念琛在IG寫上：「美女辦公室！ #賀歲片 #拍攝中。」同時他還標記了參演的陣容，照片中包括有：高海寧、趙詠瑤、袁富華和莊韻澄等。照片中可見高海寧紮起馬尾頭髮示人，身穿一件紫色外套，衣着打扮相當鮮艷搶眼，具有獨特的穿衣風格，並且露出燦爛的笑容，似乎心情相當好！另外有消息指《新聞女王》會開電影版和續集，而電影版即將會在明年一月開始進行拍攝，意味着高海寧現階段即將要連開兩套電影，之後又要拍電視劇《新聞女王》續集，工作接不停手，估計要連開九個月工，果然人氣指數爆燈！

高海寧拍葉念琛賀歲片造型率先曝光。(ig圖片)