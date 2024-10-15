東張西望｜又有「東張女神」差啲被地拖棍打　今次到邊一個？

TVB節目《東張西望》今日（15日）報道日前曾分享過一張於荔枝角道照片，照片中的一條欄杆側邊放滿了行李箱，最初以為是旅行團退房後把行李先放在路邊，但原來並不是旅行團的，而是……

《東張西望》今日（15日）報道日前曾分享過一張於荔枝角道照片，照片中的一條欄杆側邊放滿了行李箱。(節目截圖)

姓陳的報料觀眾指欄杆側的行李箱原來是屬於一個住在南昌街公園的一個婆婆，陳先生表示婆婆住在那裡已經有10年之久：「佢會周圍附近搵啲垃圾堆積喺佢露宿嘅範圍，即係唔畀人郁佢啲嘢，啲人行埋啲，佢都會鬧人㗎。佢擺到周圍都係，又污糟，氣味又難聞。」除了陳先生外，節目組在該公園訪問時亦不敢坐在婆婆的露宿範圍。

有名姓陳的報料觀眾指欄杆側的行李箱原來是屬於一個住在南昌街公園的一個婆婆。(節目截圖)

陳先生表示婆婆住在那裡已經有10年之久。(節目截圖)

廖倬竩在後巷見到有大約30個行李箱，而行過亦有異味飄出。雖然有清潔人員間中會清理，但他們只會把婆婆的行李箱移開作清潔，然後放回原處。節目組嘗試向婆婆了解露宿在該處的原因，但婆婆拒絕回應兼大吼：「搵第二個啦，唔該你。搵第二個啊！唔該你！唔好騷擾我！」

廖倬竩在後巷見到有大約30個行李箱，而行過亦有異味飄出。(節目截圖)

節目組嘗試向婆婆了解露宿在該處的原因，但婆婆拒絕回應兼大吼。(節目截圖)

即使廖倬竩對婆婆已經釋出善意，但婆婆都不接受，不停重覆「唔好騷擾我！搵第二個啊！」廖倬竩對婆婆說：「婆婆，我哋都係想……」廖倬竩未說完，婆婆就大吼：「唔好喊啊，走啊！」之後婆婆還拿出地拖，舉起對著廖倬竩，作勢要打下去，更一步步向廖倬竩進迫，令她們離開該公司範圍。

即使廖倬竩對婆婆已經釋出善意，但婆婆都不接受。(節目截圖)

婆婆還拿出地拖，舉起對著廖倬竩，作勢要打下去。(節目截圖)

婆婆還拿出地拖，舉起對著廖倬竩，作勢要打下去。(節目截圖)

婆婆更一步步向廖倬竩進迫，令她們離開該公司範圍。(節目截圖)