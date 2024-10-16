韓國女子組合H1-KEY 11月襲港開騷　亞巡第一站就係香港

韓國女子組合H1-KEY出道3年，去年1月發表的迷你專輯《Rose Blossom》主打歌大熱，躋身值得信賴的大勢女子組合行列。 同年發行的迷你專輯《Seoul Dreaming》主打歌SEOUL (Such a Beautiful City）推出後首次在音樂節目中獲得第一名，鞏固了她們的地位。另外也出現在引領全球音樂及流行文化的英國媒體 New Musical Express 的網上版封面，展現了她們在全球樂壇的影響力。

韓國女子組合H1-KEY出道3年。（FB/@H1KEY.official）

由瑞伊（Seoi）、麗娜（Riina）、輝序（Hwiseo）及葉兒（Yel） 組成的H1-KEY此前一直表示希望舉行巡迴演出，為M1-KEY（粉絲名） 打造一個特別的舞台，由此可見，此次粉絲演唱會對於H1-KEY 和亞洲的 M1-KEY 來說是一個特別的瞬間。

由瑞伊（Seoi）、麗娜（Riina）、輝序（Hwiseo）及葉兒（Yel） 組成的H1-KEY。

H1-KEY 的經紀公司GLG日前表示：「H1-KEY將在韓國、香港、泰國等亞洲地區舉行與粉絲們見面的亞洲巡演《H1-KEY 1ST FAN CONCERT [Find my KEY]》。第一個訪問的城市是香港，她們將於11月16日在香港旺角麥花臣場館與粉絲們見面。」

H1-KEY將在韓國、香港、泰國等亞洲地區舉行與粉絲們見面的亞洲巡演《H1-KEY 1ST FAN CONCERT [Find my KEY]》。

H1-KEY 計劃在此次巡演中展示《建築物之間盛開的玫瑰》、《SEOUL》、《變熱吧》等舞台，並舉行可以與粉絲近距離交流的多種環節。 另外，向 M1-KEY 傳達了之前在任何地方都沒有展現過的H1-KEY 多樣的魅力，也給粉絲帶來難忘的回憶，備受期待。H1-KEY 說：「一想到要和 M1-KEY 一起度過美好的時光，就已經很激動了。爲了使這次的粉絲演唱會更加特別，我們四個人都在準備很多東西。 敬請期待。」

官方公開了買飛福利。

票價分別為 $1480 及 $980 ，昨天（15日）起可透過Cityline和大麥網購票，主辦單位也已於其社交媒體公布粉絲福利，包括：

1. 全場觀眾也會有海報和 Photo card



2. 全場$1480 觀眾於完 show 後可以和 H1-KEY 進行 Hi-Bye 擊掌後才離場



3. 全場$1480 觀眾內有 200 位幸運兒可以經過抽簽決定和 H1-KEY 合照



4. 全場$1480 觀眾內有100 位幸運兒經過抽簽可以得到簽名海報



5. 全場$1480 觀眾內有 100 位幸運兒經過抽簽可以得到簽名 Photo Card

