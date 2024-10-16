前人氣男團成員跑步被偶遇一舉動見真實人品　凍齡神顏曾險遭毀容

現年43歲的關智斌 (Kenny) 入行多年俘虜不少粉絲，歌精舞勁之外，最令人羨慕是他凍齡基因，外貌廿年如一日，完全唔識老。近年關智斌頻頻於香港內地兩邊走，努力發展內地市場，並在內地擁有極高的人氣，粉絲滿天下。

關智斌初出道時很靚仔。（視覺中國）

關智斌爆肌。(ig圖片)

網民偶遇周柏豪與關智斌。(小紅書)

今日早上有網民在小紅書分享了在中環偶遇關智斌的合照，曝光了他的最新近況。博主留言寫道：「HK中環偶遇關智斌？！素顏跑步暴汗還是好帥！看上去真的就二十出頭，說他是男大一點都不誇張🤯」。不少網民都留言驚嘆關智斌的不老神顏，大讚他真的很帥，博主又補充表示：「他跑步的身影都是人群中很特別的存在，跑步姿勢超級標準，他本人超級有禮貌，還在大口喘氣呢依然笑著拍照，感動。」

關智斌於中環跑步被偶遇。(小紅書)

關智斌於去年12月1日在IG分享了他因為家居意外「Gas漏氣」，導致二級燒傷險毀容的經歷，他表示由於自己大意之下點火引燃，令面臉部和手部二級燒傷。他的頭髮和眉毛都燒焦了，面部和嘴唇也變得紅紅腫腫。他指自己當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快。受傷後他即緊急為自己急救用凍水洗面，六神無主了5分鐘才懂得叫救護車到醫院接受治療。他經過一星期多專科醫生醫治後已康復，幸好沒有毀容，變回昔日皮光肉滑靚仔樣。

關智斌貼出受傷後和康復後照片。（IG@kennyjr）

關智斌爆肌。(ig圖片)

關智斌爆肌。(ig圖片)

關智斌爆肌。(ig圖片)